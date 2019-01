Marcel Kasper (weißes Trikot) und der TV Neerstedt verloren gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen um Mirko Ahrens. Dem Team von Trainer Björn Wolken fehlte teilweise einfach die Erfahrung. (Olaf Kowalzik)

Schwanewede. „Ein besonderes Erlebnis“, titelte ein Werbebanner in der Halle der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Es kommt auf den Blickwinkel des Betrachters an, denn die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt hätten wohl gut und gerne auf dieses Erlebnis verzichtet: Sie hinken den zweitplatzierten „Schwänen“ nach der 25:30 (13:15)-Auswärtsniederlage im Aufstiegsrennen nun schon fünf Punkte hinterher.

Neerstedts Trainer Björn Wolken wollte das Ziel sofortige Rückkehr in die Oberliga Nordsee aber beileibe noch nicht abhaken. „Wir haben noch die komplette Rückrunde vor uns, in der alle Top-Gegner bei uns antreten müssen“, blickte er voraus, „vielleicht steht uns ja auch die Verfolgerrolle.“ Zunächst einmal durfte das junge Neerstedter Team erleben, weshalb die Schwaneweder Heimhalle auch „Heidehölle“ genannt wird. 500 Fans quetschten sich in die Arena und peitschten ihre Farben nach vorne. „Mit solch einem Andrang hatten wir für ein Spiel am späten Sonntagabend nicht gerechnet“, gab HSG-Obmann Georg Bringmann zu. Also wurde in der Pause schnell die fünfte und letzte Tribüne ausgefahren, damit auch alle Zuschauer einen komfortablen Sitzplatz bekamen.

Ob die Kulisse dazu beitrug, dass den Gästen beim Torabschluss vor allem nach dem Seitenwechsel der Mut fehlte? Björn Wolken meinte: „Meine Mannschaft ist für solche Topspiele noch zu grün, das zieht sich durch die gesamte Hinrunde. Wir lassen vorne noch zu viele Chancen liegen.“ Das Paradebeispiel war der Rechtsaußen Marcel Reuter, der für seine zwei Treffer gegen den im zweiten Durchgang starken HSG-Torwart René Steffens haufenweise gute Torchancen benötigte. Aber auch seine Mitspieler vergaben reichlich Möglichkeiten und brachten den Gastgeber am Ende nicht in die Bredouille. „Bei uns spielen eben keine ehemaligen Drittliga-Akteure mit“, verwies Björn Wolken auf den Schwaneweder Linksaußen Karlo Oroz (ehemals OHV Aurich) und den Kreisläufer Fabian Hartwich (ehemals SG Varel-Altjührden), die in ihrem Team wichtige Rollen einnehmen.

Verstecken mussten sich die Gäste mit ihrer Leistung in Schwanewede trotzdem nicht. Sie boten den Zuschauern ein unterhaltsames Spitzenspiel auf gutem Niveau, auch wenn für sie der achtfache HSG-Torschütze Marc Blum im Rückraum wieder einmal zum Albtraum wurde. „Wir haben genau gewusst, dass er 90 Prozent seiner Würfe in die lange Ecke setzt. Da stimmte bei uns in der Abwehr die klare Absprache nicht“, bemängelte der TVN-Coach. Blum gab seiner Mannschaft mit drei Toren zum 3:2 gleich den nötigen Rückhalt, nach dem 5:6 von Neerstedts Spielmacher Andrej Kunz fielen die Gäste über 5:9 auf 6:11 zurück (17.). Danach griff die mittlerweile deutlich offensiver spielende Gäste-Deckung stärker und bekam den torhungrigsten Angriff der Liga immer besser in den Griff. Zwei Zeitstrafen, die zur doppelten Unterzahl des Tabellenzweiten führten, spielten dem TV Neerstedt zusätzlich bestens in die Karten. Zumindest sorgten Mirko Reuter, Mario Reiser (3) und Florian Honschopp mit ihren Toren nach dem 9:14-Rückstand dafür, dass die Hausherren beim knappen 15:13-Vorsprung nochmals ordentlich Druck verspürten. Für die Schwäne war es ein Segen, dass die Unparteiischen just in diesem Moment zum Pausentee baten.

Dass die Gäste gegen den Oberliga-Mitabsteiger nicht sofort wieder offensiv verteidigten, spielte der HSG Schwanewede/Neuenkirchen obendrein in die Karten. „Ja, vielleicht hätte ich das anders machen sollen“, dachte Björn Wolken nach dem Abpfiff über diese Option nach. „Das hätte Neerstedt mit seinem Kader gar nicht durchgestanden“, sprang ihm der HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz bei dieser Frage zur Seite. Schließlich wären davon vor allem die beiden TVN-Leistungsträger Mario Reiser und Andrej Kunz in Angriff und Verteidigung doppelt belastet gewesen. Fakt war, dass sich der Tabellendritte vor der nun deutlich stärker operierenden Schwaneweder Deckung unheimlich schwertat und auch im Torabschluss immer häufiger patzte. „Das hat uns das Genick gebrochen“, konstatierte Wolken. Im Gegenzug zappelte das Leder bis zum 16:23 reichlich im TVN-Netz (43.).

Mit der Umstellung auf die offensive 4:2-Deckung streute der TV Neerstedt den Schwänen erneut Sand ins Angriffsgetriebe. Beim 20:23 von Andrej Kunz wäre für Neerstedt sogar mehr möglich gewesen, da Fabian Hartwich danach für zwei Minuten raus musste (48). Die Hausherren befreiten sich jedoch mit zwei Unterzahl-Toren aus der Umklammerung und legten noch ein weiteres zum 26:21-Vorsprung drauf (53.). Unterm Strich war es ein verdienter HSG-Sieg, da dem TVN lediglich bis zum 3:3 dreimal ein Remis gelang. Ansonsten lief er einem Rückstand hinterher.

Weitere Informationen

TV Neerstedt: Pecht, Planck – Marcel Reuter (2), Hoffmann (1), Hübner (1), Poppe, Honschopp (1), Kasper (1), Reiser (11/5), Mirko Reuter (2), Achilles (1), Kunz (5)

Siebenmeter: HSG 3/2; TVN 7/5

Zeitstrafen: HSG 5; TVN 2 ELO