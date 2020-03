In Deutschland gibt es immer weniger Jugendfußballer. Auch in der Region ist der Trend negativ. (Björn Hake)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Beim Begriff Fußball leuchten viele Kinderaugen. Der Traum, einmal selbst in den großen Stadien Deutschlands und der Welt zu spielen, wird seit Langem hierzulande von vielen geträumt. Nicht ohne Grund ist der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit fast sieben Millionen Mitgliedern der größte nationale Sport-Fachverband der Welt. Fußball-Land Deutschland – dieser Begriff hat weiter Bestand und das wird wohl auch noch lange so bleiben. Der Trend ist allerdings ein negativer. Immer mehr Jugendliche und Kinder hören mit dem Fußball auf. Diese Entwicklung ist nicht neu, allerdings sind die neuesten Zahlen besorgniserregend für Deutschland, für Niedersachsen, für den Bezirk Weser-Ems – und auch für den Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst.

Der Kicker berichtet davon, dass der DFB im Vergleich der Spielzeiten 2018/2019 und 2019/2020 ganze 3450 Juniorenteams verloren hat. Wurden 2018 noch 87 526 Mannschaften zum Spielbetrieb angemeldet, sind es 2019 nur noch 84 076 gewesen. Insbesondere die großen drei der 21 Landesverbände – Bayern, Westfalen und Niedersachsen – verzeichneten große Einbußen. Im Kicker heißt es weiter, dass von 2009 bis 2019 der DFB 18 Prozent seiner Nachwuchsmannschaften und neun Prozent seiner jugendlichen Mitglieder eingebüßt hat. Die Zahlen sind zwar weiterhin beeindruckend – 15 000 Vereine bieten Jugendfußball an und 2,1 Millionen Jugendliche sind Mitglieder in einem Klub –, doch der Trend ist eben äußerst negativ.

In Niedersachsen haben in der Saison 18/19 noch 10 292 Junioren- und Juniorinnen-Mannschaften am Spielbetrieb teilgenommen. In der laufenden Spielzeit sind es nur noch 9868 Teams. Somit hat der Niedersächsische Fußballverband binnen einer Saison ganze 424 Mannschaften im Nachwuchsbereich verloren. Wird der Blick zehn Jahre zurückgeworfen, taucht in den Statistiken des NFV die Zahl von 13 789 Junioren-Mannschaften auf. Das macht ein Minus von 3921 Mannschaften innerhalb eines Jahrzehnts.

Nicht jede Altersklasse betroffen

Verloren hat auch der Fußballbezirk Weser-Ems in puncto Quantität im Jugendbereich. 2018/2019 gingen noch 4204 männliche und weibliche Teams auf Torejagd, eine Saison später sind es nur noch 3974, somit 230 weniger – ein Minus von knapp 5,5 Prozent. Im Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst sind die Zahlen ebenfalls nicht erfreulich. In der vergangenen Spielzeit waren noch insgesamt 254 Junioren- und Juniorinnenteams gemeldet, in dieser sind es 228. Das sind mal eben gut zehn Prozent weniger. Auch wenn man die Statistik nach männlichem und weiblichem Nachwuchs trennt, bleibt der Trend negativ. 229 männlichen Jugendmannschaften aus der Saison 18/19 stehen nun 212 gegenüber. Bei den weiblichen Teams sind es statt 25 jetzt 16.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Anzahl nicht in jeder Altersklasse zurückgegangen ist. So nehmen genau wie in der vorherigen Saison 17 A-Junioren-Teams aus dem Kreis am Spielbetrieb teil. Bei den C-Junioren sind es 26 statt 25, bei den F-Junioren gar 47 statt 40. Anders sieht es bei den B-Junioren (17 statt 24) oder den Jüngsten, den G-Junioren (18 statt 27), aus. Bei den Juniorinnen konnte hingegen in keiner Altersklasse ein Plus verzeichnet werden. Es gilt also, das Thema differenziert zu betrachten. So kommt etwa hinzu, dass die Entwicklung in Delmenhorst weniger Anlass zur Sorge gibt. Hier sank die Anzahl der Jugendteams von insgesamt 66 lediglich auf 63, im Landkreis Oldenburg jedoch von 188 auf 165.

In jedem Fall ist die Entwicklung im Jugendfußball auf allen Ebenen ein wichtiges Thema. Knut Hinrichs sieht insgesamt ein „vielschichtiges Problem“. Angesprochen auf die möglichen Ursachen für den rückläufigen Trend, führt der kommissarische Vorsitzende des Jugendausschusses im hiesigen Fußballkreis entsprechend viele Gründe an. „Man muss das von allen Seiten ein bisschen analysieren“, sagt er. Seiner Meinung nach spielt die schulische Belastung ebenso eine Rolle wie das veränderte Freizeitverhalten der Kinder und Jugendlichen sowie die Digitalisierung. Hinrichs betont allerdings, dass nicht nur der Fußball damit zu kämpfen hat: „Andere Sportarten haben dieselben Probleme.“

Der Faktor Zeit

Und wie kann man diesen Problemen begegnen? „Bekämpfen kann man das nur, indem man aktiv in die Schulen geht über AGs oder Förderkurse“, sagt Hinrichs. So könnte man den Nachwuchs für die Sportart begeistern. Bei dem einen oder anderen Verein, der vor Ort sei, gingen die Zahlen auch nach oben. Der Jugendobmann kennt aber die Krux an der Sache: „Wann soll man das machen? Das kann keiner, der normal arbeitet.“ Ein weiterer Aspekt ist die schwierige Suche nach Übungsleitern. „Wir brauchen fachlich gute Trainer, die die Sprache der Kinder sprechen“, sagt Hinrichs. Aber auch hier sei die nicht vorhandene Zeit oftmals der Knackpunkt. Der NFV mache bereits viel – Hinrichs weist etwa auf die Junior-Coach-Ausbildung des Verbands hin –, doch man müsse eben die Leute dafür haben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang ohne Frage, das Interesse zu wecken. Hinrichs findet, dass man in den Medien, speziell auch in den sozialen, präsenter werden müsse.

In den Augen des Jugendausschuss-Vorsitzenden kommt es bei denjenigen, die Fußball spielen, aber auch auf den Einsatzwillen an. „Wenn man Erfolg haben will, muss man sich auch ein bisschen anstrengen. Vielleicht wollen sich die einen oder anderen nicht mehr so quälen.“

Es bleibt zu hoffen, dass für die allgemeine Problematik Lösungsansätze gefunden werden. Ansonsten hinkt irgendwann der Begriff Fußball-Land Deutschland.