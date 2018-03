Andrej Kunz erzielte einen Treffer für den TV Neerstedt. (Ingo MÖllers)

Bissendorf. Nach zuletzt zwei Niederlagen wollte der TV Neerstedt gern auswärts seine Negativserie beenden. Das gelang ihm beim heimstarken TV Bissendorf-Holte jedoch nicht. Die Sieben von Coach Björn Wolken unterlag im beschaulichen Vorort von Osnabrück knapp mit 28:32 (12:16) und fiel in der Tabelle der Handball-Oberliga auf Rang neun mit derzeit 17:21 Punkten zurück. „Diese Niederlage wirft uns nicht um“, befand Björn Wolken nach Spielschluss. „Hier wäre allerdings mehr für mein Team möglich gewesen.“

Von Beginn an lag seine Mannschaft in Bissendorf zurück, konnte mit dem 3:3, 9:10 und 10:12 jedoch immer wieder den Anschluss herstellen. Frühzeitig erhielt Philipp Hollmann einen Schlag auf den Solarplexus und musste ausgewechselt werden. „Wir wurden oft in diesem Spiel gezwungen, unsere Abwehr umzustellen“, erläuterte Wolken, der ohne Marcel Kasper auskommen musste, nach Spielende. Nach dem 14:12 setzten sich die Bissendorfer in den finalen beiden Minuten der ersten Halbzeit auf 16:12 ab. Eine Entscheidung war damit allerdings noch nicht gefallen.

„Nach dem Wechsel fielen wir auf 14:20 zurück, haben uns danach aber wieder toll herangekämpft“, lobte Wolken seine Mannen. Als sein Team auf drei Tore verkürzt hatte, vergab es jedoch zwei Gegenstoßchancen leichtfertig. Wolken: „In Kombination mit einigen strittigen Schiedsrichterentscheidungen kam hier eins zum anderen. Am Ende waren 32 Gegentore auswärts einfach zu viel.“ Bitter für den TV Neerstedt: Julian Hoffmann verletzte sich am Knie. Noch steht die Diagnose aus, Wolken befürchtet jedoch eine längere Pause für seinen Youngster.

Lange wollte Wolken sich mit dieser Niederlage jedoch nicht aufhalten. Vielmehr blickte er bereits auf das nächste Spiel gegen Bremervörde und bezeichnete es als richtungsweisend: „Entweder wir befreien uns endgültig, oder wir rutschen unten wieder rein“, meinte er. Das 22:22 der Bremervörder Mannschaft um ihren Topscorer Adnan Salkic gegen den Tabellendritten VfL Edewecht dürfte ihm und seinem Team Warnung genug sein.