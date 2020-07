Sascha Mahler freut sich auf die neue Herausforderung beim TuS Hasbergen. (INGO MÖLLERS)

In der kommenden Fußball-Saison 2020/21 wird Delmenhorst ein weiteres Frauen-Team auf den Platz schicken. Seit Juni diesen Jahres trainiert Sascha Mahler die neugegründete Damenmannschaft des TuS Hasbergen, die künftig in der Kreisliga Cloppenburg-Vechta-Oldenburg-Land/Delmenhorst antreten wird.

Zuvor war der 44-Jährige als Trainer beim TV Jahn Delmenhorst im Einsatz und kann auf eine lange Trainerlaufbahn zurückblicken, unter anderem beim FC Huchting, FC Roland, TV Eiche Horn oder auch beim TSV Bassen-Posthausen. Zusätzlich fungiert der Bremer als technischer Direktor eines Fußballvereins in Ghana (Hasport FC) und trainiert noch eine Jugendmannschaft beim FC Union 60 in Bremen. Angebote aus höheren Ligen lehnte der Familienvater trotz seiner B-Trainerlizenz bzw. C-Vereinsmanagerlizenz bisher aus beruflichen und zeitlichen Gründen ab. Da sein Schwerpunkt vor allem auf der Nachwuchsförderung und dem Neuaufbau von Damenmannschaften liegt, fokussiert er sich jetzt auf die Fußballerinnen des TuS Hasbergen.

Ein Großteil der neuen TuS-Spielerinnen war schon vorher unter Mahler aktiv, damals noch bei den dritten Frauen des TV Jahn Delmenhorst. Im Laufe der vergangenen Saison warb der SV Baris einige Stammkräfte ab, während andere Aktive ihre Fußballschuhe ganz an den Nagel hingen. „Übrig geblieben sind dann nur wenige Spielerinnen, die von Jahn natürlich wissen wollten, wie es weiter geht“, blickt Mahler zurück. Da vom Verein nicht die erhoffte Reaktion kam, war für die verbliebenen Spielerinnen schnell klar, dass sie künftig gerne in anderen Trikotfarben auflaufen möchten.

Über einen Arbeitskollegen erhielt Mahler dann die Information, dass der TuS Hasbergen eine Damenmannschaft aufbauen möchte. Er selbst wollte zu dieser Zeit aus gesundheitlichen Gründen pausieren, gab das Interesse von Hasbergen aber an seine Spielerinnen weiter, die dann mit dem Verein zu sprachen. „Die Mädels waren von den Gesprächen begeistert. Acht Damen sind dann direkt von Jahn nach Hasbergen gegangen, obwohl noch keine anderen Spielerinnen da waren“, erinnert er sich. Gemeinsam hätten sie dann überlegt, wie die Mannschaft gegründet werden kann. Der Verein und auch die Spielerinnen hofften zudem auf die langfristige Unterstützung durch den erfahrenen Frauentrainer. „Ich musste aber zunächst ablehnen. Meine Gesundheit stand im Vordergrund, sodass ich mich erst mal raushalten wollte“, berichtet der Familienvater.

Doch seine Spielerinnen ließen nicht locker, zumal sich auch die beiden Ex-Co-Trainerinnen von Mahler, Carina Weimann und Laura Maus, dem Verein anschloßen. „Sie haben mich ständig gefragt, ob ich nicht doch einsteigen möchte und mir gesagt, dass ich die Mädels nicht allein lassen darf“, schmunzelt Mahler. Daraufhin führte er Mitte Mai erfolgreiche Gespräche mit dem TuS Hasbergen: „Das Konzept überzeugte mich. Wir starteten mit dem Neuaufbau der Mannschaft und verteilten die Aufgaben auf mehreren Schultern.“

Mahler gelang es, auch einige Spielerinnen zurückzuholen, die eine Fußballpause eingelegt hatten. Zusammen mit den ehemaligen Jahn-Spielerinnen wuchs der Kader schnell auf 19 Spielerinnen an. „Wenn Mia, eine unserer Jüngsten, bleiben kann, sind wir sogar schon 20“, freut sich der Trainer. Die Regularien des NFV (Niedersächsischer Fußballverband) stellen den Verein aber vor eine Herausforderung: Als B-Mädchen darf das Talent mit einer Sondergenehmigung zwar im Seniorenbereich spielen, aber nur, wenn es sowohl im eigenen Verein als auch bei anderen Vereinen im Umkreis von zehn Kilometern keine B-Mannschaft gibt. „Mia müsste demnach eigentlich zu Jahn wechseln, obwohl sie dann einen viel weiteren Anfahrtsweg hätte. Sie wohnt direkt gegenüber von unserem Sportplatz„, ärgert sich Mahler. Auch sei es nicht im Interesse der Spielerin, die Mannschaft für ein Jahr zu verlassen. Aufgrund dessen habe der TuS Hasbergen einen Antrag an den Kreisausschuss Delmenhorst gestellt, der dann über diesen Fall tagen wird. „Für Mia und uns wäre es natürlich super, wenn sie bleiben darf“, hofft der Coach.

Insgesamt sei der Kader inzwischen gut aufgestellt. Die Damen trainieren jetzt regelmäßig dienstags und donnerstags von 19.30 bis 21.00 Uhr am Sportplatz des TuS Hasbergen. "Über neue Gesichter freuen wir uns immer. Jede ist herzlich willkommen – wichtig ist uns nur, dass der Teamgeist im Fokus steht", sagt Mahler und empfiehlt, sich vorher kurz zu melden – falls das Training aufgrund des Wetters oder eines Testspieles abgesagt werden sollte. Kontakt könne gerne über frauen-hasbergen@nord-com.net aufgenommen werden. Das Leistungsniveau von neuen Spielerinnen spiele für den Bremer keine Rolle, da die Mannschaft mit ihm, Weimann und Maus einen breiten Trainerstab habe. "Wir können viel Training in Kleingruppen anbieten, das ist kein Problem“, freut er sich. Das Funktionsteam wird zusätzlich noch durch die Mannschaftsbetreuerin Tanja Krause und Physiotherapeutin Nataly Henzel, die gleichzeitig auch Spielerin ist, unterstützt. „Wir sind da sehr breit aufgestellt. Jetzt suchen wir nur noch einen Torwarttrainer, der unser Team komplettiert“, berichtet Mahler.

Saisonstart noch ungewiss

Die Mannschaft wird in der kommenden Saison in der Kreisliga Cloppenburg-Vechta-Oldenburg-Land/Delmenhorst antreten. „Diese Liga besteht aus vier Landkreisen, sodass wir teils leider weitere Fahrten in Kauf nehmen müssen“, erzählt der TuS-Trainer und ergänzt: „Der Ligastart ist allerdings noch offen. Angedacht war mal September, aber wir müssen abwarten, wie sich die Lage entwickelt.“ Immerhin sei seit Anfang Juli wieder normales Training möglich. Vorher hatte es sich für das Team aufgrund der Abstandsregeln schwierig dargestellt, auf dem Platz zueinander zu finden. „Gerade das Abschlussspiel am Ende ist so wichtig, um sich besser kennenzulernen und gemeinsam Spaß zu haben. Das war anfangs leider nicht möglich“, bedauert Mahler. Auch sei es unter diesen Umständen eine Herausforderung gewesen, neue Spielerinnen für das Team zu gewinnen. „Ein Kennenlernen mit zwei Metern Abstand ist schwierig. Jetzt ist das zum Glück einfacher“, erzählt der Coach. Für die Mannschaft sei eine gute Mischung aus Fußball und Spaß wichtig. Zwar spiele auch der sportliche Teil eine Rolle, viel wichtiger sei aber der menschliche Part und dass man sich sympathisch ist. „Wir schauen mal, wie sich der Kader entwickelt. Wir haben viele junge Spielerinnen, die kurz vor dem Studium stehen. Für andere wird hingegen das Thema Familienplanung so langsam interessant. Aber wir haben die Verantwortung auf viele Schultern verteilt, von daher bin ich optimistisch“, teilt Mahler mit.

Zielsetzung ist offen

Da die Liga schwer einzuschätzen sei, habe die Mannschaft zunächst nur ein Ziel: nicht Letzter werden. „Wir wissen nicht, wie die Liga leistungsmäßig ist und sind selbst noch in der Findungsphase. Wir haben viele neue Spielerinnen, denen es noch etwas an Erfahrung fehlt“, analysiert der Frauentrainer und bedauert, dass derzeit keine Testspiele absolviert werden können. So sei es schwer, den derzeitigen Leistungsstand im Vergleich zu anderen Mannschaften beurteilen zu können. Mahler hofft auf den August, wo er und sein Team zwei Testspiele gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und beim Post SV Oldenburg II planen.

Wichtig sei für sein Team aber vor allem der Zusammenhalt und der Spaß am Fußball. „Vielleicht können wir im Winter besser einschätzen, wo wir stehen. Aber jetzt geht es erst mal nur um das Spielen – die Zielsetzung ist nebensächlich“, so Mahler. Der wichtigste Punkt sei derzeit das Teambuildung, im Rahmen dessen es mit dem gesamten Team Anfang Juli zum Fußballgolfen nach Oldenburg ging. Für Ende August sei dann noch ein Trainingslager geplant, um an den Feinheiten zu arbeiten.

„Wir wollen jetzt erst mal im Verein und auch im Stadtteil ankommen und uns integrieren“, teilt Mahler mit. Das Miteinander sei ihm und seinem Team sehr wichtig, weil Hasbergen als Stadtteil vor allem von dörflichen Strukturen und der Nachbarschaftshilfe lebe. Im Sinne einer gelungenen Identifikation mit Verein und Dorf wird sich die Damenmannschaft – angelehnt an das Wappen des Dorfes – künftig „Red Horses“, also die roten Pferde, nennen. „Mit diesem Spitznamen wollen wir unsere Verbundenheit zum Ausdruck bringen“, erklärt das Team. Es freue sich sehr, dass es schon von Beginn an viel Unterstützung aus dem Verein und dem direkten Umfeld erhalten habe.

Durch Corona sei allerdings auch einiges ins Stocken geraten, berichtet Mahler. So gestalte sich die Sponsorensuche doch deutlich schwerer als angenommen. Glücklicherweise bleibe aber der Hauptsponsor mit dem der Trainer schon Jahre lang zusammenarbeitet an Bord und wird das Team auch zukünftig mit seinen Möglichkeiten unterstützen. Viele andere Unternehmen, die als Sponsoren zugesagt hatten, haben aufgrund der schwierigen Situation wieder abgesagt. „Das ist aber verständlich. Wir merken, dass nicht alles so ablaufen kann, wie es abgesprochen wurde“, erzählt der Trainer. Für ihn sei es besonders wichtig, wie der Verein der Mannschaft entgegentrete und welche Unterstützung das Team erfahre. „Wir fühlen uns hier sehr wohl, weil der Verein hinter uns steht und uns ernst nimmt. Auch wenn wir nicht das Flaggschiff sind, werden wir gleichberechtigt behandelt“, freut sich der Bremer. So habe die erste Herren direkt einen ihrer Ballkäfige abgegeben und auch ein extra Raum für das Trainingsmaterial sei bereitgestellt worden. „So ein Entgegenkommen gibt es nicht überall. Wir merken, dass das Interesse für die Frauen da ist. Das Fehlen der Sponsoren ist zwar schwierig, aber das Wichtigste ist, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Alles andere kommt dann mit der Zeit“, resümiert Mahler und blickt optimistisch auf die kommende Saison.