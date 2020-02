Delmenhorst. Die Rollsportabteilung des Delmenhorster TV veranstaltet demnächst die 2. Delmenhorster Sportgala. Nach der Premiere im Jahr 2017 folgt nun am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Februar, in der Stadionhalle die Neuauflage.

Neben den Läuferinnen der Rollsportabteilung sind viele Gäste im Programm vertreten – unter anderem aus den Bereichen Cheerleading, Kunstradfahren, Formationstanzen, Rhönradfahren, Kunstturnen und Hip-Hop-Tanzen. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Mal wieder unseren Zuschauern ein solch abwechslungsreiches Programm bieten und so viele Aktive ihr Können zeigen“, freut sich Rollsporttrainerin Linda Schröder.

Schon seit mehreren Monaten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Neben dem regulären Wettbewerbstraining hat für die Rollkunstläuferinnen bereits das Galatraining begonnen. Aktuell befinden sie sich laut einer Mitteilung in der heißen Phase. Alle Programmpunkte stünden, es werde fleißig trainiert und am Feinschliff gearbeitet, auch an den Kostümen werde bereits gebastelt. Zusammen mit den Eltern gestaltet Abteilungsleiterin Petra Kröger Kostüme um und neu. Auch die Frisuren und der Haarschmuck werden durchgeplant. „Eine solche Gala kann nur entstehen, wenn man viele zuverlässige Aktive, Helfer, Trainer und Eltern an Bord hat“, heißt es in der Mitteilung.

Die Vorstellungen beginnen am 15. Februar um 18 Uhr und am 16. Februar um 17 Uhr. Kinder bis zwölf Jahre zahlen drei Euro, Erwachsene sechs Euro für eine Eintrittskarte. Tickets gibt es im Vorverkauf in der DTV-Geschäftsstelle und an der Abendkasse.