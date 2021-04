Mit seiner neuen Kamera will der TuS Heidkrug detailliert festhalten, was im Spiel gut läuft – und was eher nicht. (INGO MÖLLERS)

Die Fußball-Abteilung des TuS Heidkrug will es künftig ganz genau wissen. Den Blick für Details schärfen. Genau unter die Lupe nehmen, was gut und was schlecht läuft. Um dieses Vorhaben zu realisieren, hat der Verein nun eine Analyse-Kamera angeschafft, mit der Spiele und Trainingseinheiten aufgezeichnet werden können – und zwar nicht irgendwie, sondern ziemlich umfassend und zugleich präzise. So schildern es jedenfalls die Verantwortlichen der Abteilung.

„Die Weiterentwicklung der Spieler ist das große Ziel unseres Vereins. Daher war die Anschaffung des Systems der nächste logische Schritt“, sagt Jugendleiter Lars Rolwes in einem Video auf der Facebook-Seite der Heidkruger. Das Corona-Jahr habe man unter anderem für die Auswahl eines passenden Analyse-Tools genutzt, heißt es in dem dazugehörigen Beitrag. Dabei herausgekommen ist eine 180-Grad-Kamera mit zwei 4k-Objektiven, die 30 Bilder pro Sekunde aufzeichne. Die Kamera verfüge über genügend Speicherkapazität für mehrere Spiele und einen leistungsstarken Akku. Dennoch wiege sie weniger als ein Kilogramm und biete somit Mobilität für Heim- und Auswärtsspiele, erläutert der TuS die Vorteile seines neuen Geräts. Der Klub wolle das System für alle Teams jeder Altersklasse nutzen. Jeder Trainer und jeder Spieler erhalte einen Zugang zur Plattform.

„Früher gab es diese Technologie nicht. Wir leben jetzt aber in einer Gesellschaft, die sehr bildschirmorientiert ist. Handys, Internet, Apps“, erklärt Marc Braunschweiger, stellvertretender Jugendleiter. Die neue Kamera „verändert die Sicht auf das Training und die Spiele. Somit können wir dies nutzen, um den Spielern ihre Aktionen näherzubringen.“ Darüber hinaus biete das System auch ganz praktische Erleichterungen für die Aufzeichnung. „Wenn ich das Training durchführe oder wir ein Spiel haben, muss ich mich nicht mehr darum kümmern, wo ich die Kamera hinstelle oder ob sie richtig steht. Es muss keine Person mehr abgestellt werden, um die Spiele aufzuzeichnen. Stativ aufbauen, Kamera anschalten, und den Rest macht die Kamera von alleine“, führt Marc Braunschweiger aus.

Laut des Vereins funktioniert das System wie folgt: Durch die 180-Grad-Optik zeichne die Kamera das gesamte Geschehen auf einem Platz auf. Das Stativ sei auf eine Höhe von 7,3 Metern ausfahrbar und biete so „den perfekten Blick aufs Spiel“. Nach der Aufnahme könne man die Kamera einfach abbauen und das Netzwerkkabel anschließen. Dann werde das Spiel automatisch hochgeladen.

Erste positive Erfahrungen

Das System soll den Kickern vom Bürgerkampweg dabei helfen, sich individuell, aber auch mannschaftstaktisch weiterzuentwickeln. Der Verein hat die Kamera bereits eingesetzt, erste Videos von Trainingseinheiten erstellt und an die Spieler weitergegeben – laut eigenen Angaben mit dem erhofften Effekt. „Da Fußballer visuelle Menschen sind, fällt es ihnen nun deutlich leichter, die analysierten Szenen besser umzusetzen beziehungsweise sich in dem entsprechenden Bereich zu verbessern. Das haben wir bereits nach den ersten Videos feststellen können“, teilen die Heidkruger bei Facebook mit.

Über die Gelegenheit, die Trainingseinheiten und Partien künftig aus allen Blickwinkeln betrachten zu können, freut sich auch Selim Karaca, Coach der Bezirksliga-Herren. „Sowohl im Spiel als auch im Trainingsbetrieb entstehen eine Vielzahl von Situationen, die wir als Trainer am liebsten ständig einfrieren würden, um unseren Spielern entsprechende Verbesserungsvorschläge an die Hand zu geben. Durch die Aufzeichnungen mit unserer neuen Kamera haben wir die Möglichkeit, tatsächlich die entsprechenden Spielsequenzen zu analysieren und uns im Detail insbesondere im taktischen Bereich weiter zu verbessern“, meint Karaca.

Im Amateurbereich gebe es ganz verschiedene Spielertypen. Der eine sehe diese Ebene vielleicht nur als Zwischenstation, der andere verbringe dort seine komplette Laufbahn. Einige Akteure seien beidfüßig gut, andere hätten einen starken Fuß, zählt Karaca ein paar Beispiele auf. „Dementsprechend müssen wir als Amateurtrainer in unseren Mannschaften wirklich jeden Spieler einzeln betrachten, seine individuellen Stärken hervorheben, aber auch seine Schwächen dazunehmen. Durch die Videoaufzeichnungen haben wir die Möglichkeiten, uns dahingehend individuell und konkret auf jeden unserer Spieler zu fixieren, indem wir uns auch die Zeit dafür nehmen, in der Trainingswoche einzelne Spielsequenzen mit dem jeweiligen Spieler zu besprechen“, erläutert Karaca.

Wer mehr Informationen zum neuen System der Heidkruger haben möchte, kann sich direkt an den Verein wenden.

Zur Sache

Neue Fußball-Jugendleitung

Die Fußball-Abteilung des TuS Heidkrug hat seit Kurzem ein neues Jugendleiter-Team. Als Hauptverantwortlicher fungiert Lars Rolwes, der bereits seit 2018 in der Jugendleitung aktiv ist, zu Beginn als stellvertretender Leiter. Nebenbei ist Rolwes seit Jahren als Trainer im Verein tätig. Seit Dezember 2020 verstärkt Marc Braunschweiger das Team der Jugendleitung. Auch er bringt sich zudem als Nachwuchscoach beim TuS ein. Ebenfalls seit Ende vergangenen Jahres gehört Nicole Kluth zur Jugendleitung. Seit 2018 ist sie außerdem als Schiedsrichterin im Einsatz.