800-Meter-Talent Fabian Goedeke hat die Qualifikationsnorm für die Deutsche Meisterschaft in der Altersklasse U20 geschafft. Der Läufer der LGG Ganderkesee zeigte beim Hallensportfest in Hannover eine starke Leistung. Der Mittelstreckenläufer brauchte für seine Paradestrecke lediglich 1:57,24 Minuten. Damit stellte er auch eine neue persönlichen Bestleistung über die 800 Meter auf. Seine alte Bestzeit hatte damit gerade mal einen knappen Monat Bestand. Goedeke pulverisierte diese sogar, indem er sich um mehr als zwei Sekunden verbesserte.

Wichtiger noch: Goedeke erfüllte damit die vom Deutschen Leichtathletik-Verband geforderte Norm für die Deutschen Meisterschaften in seiner Altersklasse, die bei 1:59,20 Minuten liegt, deutlich. Das Ganderkeseer Lauftalent trainiert mittlerweile in Oldenburg bei Ekkart Schmidt, was bei seiner Leistungssteigerung durchaus einen großen Anteil gehabt haben dürfte. Mit seinem neuen Leistungsvermögen geht Goedeke bei der Hallen-Landesmeisterschaft in Hannover, die vom 17. bis 19. Januar auf dem Programm steht, als Mitfavorit ins Rennen.

Der Delmenhorster Daniel Eskes, der für den Delmenhorster TV startet, trainiert seit einigen Monaten ebenfalls bei Schmidt in Oldenburg. In der Altersklasse U18 wurde Eskes Dritter beim Sportfest in Hannover. Er steigerte seine persönliche Hallenbestzeit um zwei Sekunden. Diese steht nun bei 2:09,71 Minuten.