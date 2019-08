Headcoach Tyrus Morgan (Mitte) hat die sportliche Entscheidungsgewalt. Ihm zur Seite stehen die Trainer Jon Marino, Arvid „Eddy“ Renfurm, Marcel Eggers, Thomas Wurche (von links) und Mike Bünger (nicht auf dem Foto). Die einzelnen Coaches sind für die verschiedenen Positionen bei den Delmenhorst Bulldogs zuständig. (INGO MÖLLERS)

Ein gutes halbes Jahr müssen die Spieler der Delmenhorst Bulldogs und die Football-Interessierten der Stadt noch warten, bis das Team in den Ligabetrieb einsteigt. Während in der NFL bereits die Preseason läuft und es ab September rund geht, stehen den Amateur-Footballern des Delmenhorster TB noch einige schweißtreibende Einheiten bevor. Zudem müssen sie die Spielzüge auswendig lernen und einstudieren. Geplant ist, dass Bulldogs im April kommenden Jahres ihr erstes Pflichtspiel absolvieren. Gegründet wurde die Football-Abteilung innerhalb des DTB Ende vergangenen Jahres.

Den Auftakt dazu machte kürzlich das erste Tryout der neuen Saison, bei dem Neulinge – sogenannte Rookies – zum Team dazugestoßen sind. Zudem nahmen rund 40 Spieler des Kaders am ersten Training nach der Sommerpause teil. Das Trainerteam um Headcoach Tyrus Morgan war mit der Resonanz sehr zufrieden, betonte aber auch, dass es in den kommenden Wochen und Monaten so weitergehen muss. Das betont auch der stellvertretende Abteilungsleiter der Bulldogs, Fabian Finke. Er spielt auch selbst Football beim DTB und mahnt: „Das erste Training war eine tolle Sache mit großer Beteiligung. Es waren Neue dabei, die auch dabei bleiben wollen. Aber letztes Jahr waren die Tryouts auch gut besucht“, berichtet er.

Bei den Trainings in den darauf folgenden Wochen und Monaten fanden sich dann auch mal nur 15 bis 20 Leute ein. „Es wird sich zeigen, wer dauerhaft kommt. Es braucht eine gewisse Anzahl verlässlicher Leute, um eine Saison durchzuhalten. Aber ich bin positiv gestimmt und sehr zuversichtlich, dass das klappt“, blickt er voraus. Noch sind die Delmenhorster auf der Suche nach Verstärkungen, beim Tryout präsentierten sich sechs Rookies.

Von den Neuen waren einige groß und schwer und genau daran hapert es aktuell im Kader noch: Der DTB braucht eine Offensive-Line. In dieser stehen am Anfang eines Spielzugs fünf Mann, deren Hauptaufgabe es ist, die gegnerischen Spieler davon abzuhalten, den Quarterback zu attackieren.

Interessierte können zum Training kommen und mitzumachen: Los geht es immer montags und mittwochs um 19 Uhr auf dem Platz des Delmenhorster TB, Am kleinen Meer.