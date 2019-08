Timo Hermann hat bei der HSG Hude/Falkenburg die Rolle des Torwart-Trainers übernommen. (INGO MÖLLERS)

Hude. Bei den Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg hat sich personell einiges getan. Neben den bereits vermeldeten Neuzugängen Tina Deeben und Lisa Maus hat das Team nun zwei weitere Verstärkungen bekannt gegeben. Vom VfL Oldenburg wechselt Yvonne Weilke zur Spielgemeinschaft. Die Linkshänderin ist vornehmlich im rechten Rückraum und auf der Rechtsaußen-Position beheimatet. Vor ihrer Zeit in Oldenburg war sie bei der TSG Hatten-Sandkrug und der HSG Wilhelmshaven aktiv.

Als „echten Coup“ bezeichnet die HSG auf ihrer Facebook-Seite die Verpflichtung von Lena Faske. Die 27-Jährige stößt mit einer gehörigen Portion Erfahrung zum Team des Trainergespanns Birgit Deeben/Lars Osterloh. Bereits als A-Jugendliche schnupperte Faske Regionalliga-Luft. Nach ihrem Wechsel zum VfL Oldenburg erlebte sie viele erfolgreiche Jahre in der 3. Liga. Mit ihrem Heimatverein BV Garrel feierte Faske anschließend die Meisterschaft in der Oberliga und spielte zuletzt wieder eine Klasse höher. Durch den Kontakt zu den Deebens kam nun der Wechsel nach Hude zustande.

Auch im Trainerstab gibt es neben Lars Osterloh zwei weitere neue Gesichter. Timo Hermann hat die Rolle des Torwart-Trainers übernommen. Er besitzt die DHB-Lizenz und ist in dieser Funktion auch beim Jugendhandball-Bundesligisten HC Bremen tätig.

Darüber hinaus können die Huderinnen künftig auf die Unterstützung von Keno Fokken bauen. Er war als Spieler in Hatten aktiv – bis zur Regionalliga. „Da er in Hude lebt, bietet es sich förmlich an, uns zu unterstützen. Durch die berufliche Veränderung von Lars übernimmt Keno donnerstags seine Rolle im Training und versucht, so viele Spiele wie möglich von der Bank aus zu begleiten“, teilt die HSG bei Facebook mit.