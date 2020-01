Die Mitglieder der Turnerschaft Hoykenkamp haben sich bei ihrer Jahreshauptversammlung ohne Gegenstimme für die Planung einer neuen Sporthalle ausgesprochen. Bei der Abstimmung gab es lediglich eine Enthaltung.

Wie Pressewart Thorsten Stürenburg mitteilte, würden derzeit jede Woche mehr als 40 Stunden an Hallenkapazitäten fehlen – Tendenz steigend. Das Problem betrifft alle Sparten, zum Beispiel die Handballer. „In zwei Jahren werden die Hoykenkamper Handballmannschaften in allen Altersklassen vertreten sein. Schon jetzt fehlen allein ihnen weit über 20 Stunden wöchentlich“, berichtete Stürenburg. Auch die Abteilungen Turnen, Beachvolleyball und Tischtennis beklagten die mangelnden Zeiten. Die Halle, die zu Trainingszwecken genutzt werden soll, könnte auf dem vereinseigenen Sportplatz in Hoykenkamp entstehen. Als bauliche Vorgabe hat sich der Vorstand selbst auferlegt, dass hier später auch Behindertensport angeboten werden kann.

Laut Stürenburg werden verschiedene Arbeitsgruppen in der nächsten Zeit die Planungen vorantreiben und eine Machbarkeit erarbeiten. TS-Vorsitzender Burkhard Garmhausen rief die Mitglieder zur aktiven Mitarbeit an dem Projekt auf und schloss die Jahreshauptversammlung nach etwa zweieinhalb Stunden.