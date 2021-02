Der JFV Delmenhorst hat ein neues Trainergespann für seine U19-Fußballer gefunden. Rene Rohaczynski und Marcel Maus, die zuletzt beim TV Jahn tätig waren, übernehmen in der kommenden Saison das Kommando und folgen auf das Duo Ralf Sager/Christian Goritz. Die beiden stehen dem JFV ab der Spielzeit 2021/22 nicht mehr zur Verfügung. „Wir sind beiden Trainern sehr dankbar für ihr Engagement im Dienste des JFV. Mit dem aktuellen Saisonverlauf in der U19-Bezirksliga sind wir sehr zufrieden. Wir wünschen Ralf und Christian für die Zukunft sportlich und privat alles Gute“, wird der Sportliche Leiter Matthias Kaiser auf der Internetseite des Jugendfördervereins zitiert. Neben den Trainerteams der U13 (Denis Lubrich und Mike Braun) sowie der U15 (Frank Ritter und Michael Wild) stehen damit also auch die Coaches für den ältesten Nachwuchs fest.