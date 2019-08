Ole Volkmer erzielte vergangene Saison 23 Tore in der A-Junioren-Bezirksliga für die SG DHI Harpstedt. Dieses Jahr soll es mindestens genauso erfolgreich laufen. (Fotos: INGO MÖLLERS)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Am ersten Wochenende nach Ende der Schulferien starten auch die höherklassigen Juniorenfußballer wieder in den Punktspielbetrieb. Bei den A-Junioren hat es in diesem Sommer einen Umbruch gegeben, denn statt fünf Bezirksligisten stellen die hiesigen Vereine jetzt mit dem VfL Stenum einen Landesligisten. Nach dem Abstieg des VfL Wildeshausen ist das Aufgebot der Bezirksligisten auf drei Teams geschrumpft. Der TuS Heidkrug, der TV Jahn Delmenhorst und die SG DHI Harpstedt stellen in der Saison 2019/20 das Bezirksligatrio aus Delmenhorst und umzu. Dabei wird man sich nach der Neustrukturierung oftmals gen Süden orientieren, denn zur neu gebildeten Staffel II der Bezirksligen zählt jetzt auch der NFV-Kreis Vechta.

Verschwunden sind dagegen die Mannschaften aus dem sogenannten Jade-Weser-Hunte-Kreis. Darunter verbergen sich die früheren Kreise Oldenburg-Stadt, Ammerland und Wesermarsch. Deshalb wurde unter anderem Bezirksliga-Vize GVO Oldenburg in die Staffel I eingegliedert, darf sich bei Auswärtsfahrten vorrangig Richtung Ostfriesland orientieren und bleibt den hiesigen Vereinen erspart. Nur der VfL Stenum bleibt von der Umstrukturierung unberührt, als letztjähriger Bezirksligameister stiegen die Kicker vom Kirchweg in die Landesliga auf. Das ist und bleibt die höchste Liga im Bezirk Weser-Ems.

Neue Herausforderungen

Alle Mannschaften eint die ambitionierte Herangehensweise an die neue Herausforderung. In den angegebenen Saisonzielen geht es nicht um Dinge wie „Nichtabstieg“, es darf auch in Stenum etwas mehr sein. Ebenso spannend wie die neuen Ligen sind auch die Wechsel auf den Trainerstühlen: Nur beim TV Jahn amtiert mit René Rohaczynski der gleiche Übungsleiter. In Stenum hat ab sofort Tim Müller das Kommando, in Heidkrug hat Ralf Sager das Sagen und Alexander Geisler hat die Harpstedter Junioren übernommen. Alle vier haben die für Junioren üblichen Probleme der Sommervorbereitung – meistens ist nur die Hälfte der Jungs vor Ort, der Rest im Urlaub – absolviert und blicken zuversichtlich auf die neue Herausforderung.

Neu-Landesligist VfL Stenum peilt einen einstelligen Tabellenplatz an. Tim Müller hat auf dieser Ebene schon reichlich Erfahrungen bei den B-Junioren des TuS Hasbergen gesammelt, zuletzt führte er die Herren vom Tell zum Kreisliga-Aufstieg und -Klassenerhalt. „Die Vorbereitung verlief sehr positiv“, blickt Müller zurück. „Alle Spieler, die nicht im Urlaub waren, haben mitgemacht, zeigten Trainingsfleiß und ein hohes Maß an Kameradschaft.“ In Stenum gehört dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zur Vereins-DNA, darauf lässt sich aufbauen. Müller hat noch den halben Kader der Meistermannschaft im Aufgebot, darunter fast die komplette Defensive. Nur der Abgang von Torjäger Jan-Luca Rustler zum Regionalligisten JFV Nordwest schmerzt. Dazu kommt allerdings eine ganze Riege von Knipsern aus der B-Jugend, die ebenfalls die Bezirksliga dominierten. Müller hat einen großen Kader zur Verfügung, der am Samstag beim SC Spelle-Venhaus gastiert. Das erste Heimspiel steigt am folgenden Sonnabend um 16.30 Uhr gegen die JSG Obergrafschaft. Das Bezirkspokalspiel am Mittwochabend bei GVO Oldenburg geriet zur Nervenprobe. Stenum bestand sie mit einem 4:2 (1:1)-Sieg nach Elfmeterschießen.

Bei den Bezirksligisten fällt die Einschätzung der Liga noch deutlich schwerer. Ralf Sager bringt es auf den Punkt: „Aufgrund der Neuordnung der Bezirke ist das Leistungsvermögen der Mannschaften aus dem Kreis Vechta unbekannt. Aus diesem Grund ist es schwierig, eine entsprechende Prognose zu stellen.“ Von den 13 Mannschaften der Liga kommen sieben aus dem Raum Vechta, dazu die Cloppenburger Vertreter der JSG Lastrup und der JSG Emstek. Bekannt ist höchstens die JSG Wardenburg. Im Klartext: Entweder man spielt ein Derby oder man reist mehr als eine Stunde gen Süden zum Auswärtsspiel, wenn man nicht zu Hause ran darf. Die Kassenwarte der Vereine werden in jedem Fall mit höheren Fahrtkosten konfrontiert werden.

Jahn will oben angreifen

Sager hat immerhin die Landesliga-B-Junioren der vergangenen Saison als Kadergrundlage. Diese Mannschaft hat er zum Klassenerhalt geführt und tritt jetzt bei den A-Junioren die Nachfolge von Andreas Pietsch an. Der Kader hat allerdings „ein komplett neues Gesicht“, so Sager. „Die Leistungen der Jahrgänge 2001 und 2002 in der vergangenen Saison haben Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt und einige Spieler wollen in höheren Ligen spielen. Aus diesem Grund haben Leistungsträger den Verein verlassen", berichtet er. Trotzdem hat Sager 23 Jungs zur Verfügung, die sich in Testspielen gegen überwiegend höherklassige Mannschaften gut verkauften. „Aufgrund der neuen Zusammenstellung werden wir sicher noch eine Eingewöhnungsphase benötigen, bis sich das Team eingespielt hat. Grundsätzlich ist das Saisonziel deshalb eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld“, blickt der TuS-Trainer voraus. Nach dem Pokal-Aus am Mittwoch in Wardenburg (1:2) ist für dieses Wochenende noch ein Testspiel gegen die JSG Bierden/Uphusen angesetzt, weil der TuS in der Liga spielfrei ist. Eine Woche später kann Sager den Trip nach Holdorf in Angriff nehmen.

Optimistischer als Heidkrug geht der Ortsrivale vom TV Jahn die Saison an. „Die Top fünf ist Pflicht, eventuell ist auch ein Platz unter den ersten drei möglich“, meint Rohaczynski. Um sofort eine Einschränkung hinterherzuschieben: „Sofern die Jungs mit- und dann auch die Saison durchziehen.“ Talent ist insbesondere im älteren Jahrgang 2001 reichlich vorhanden, bei den ehemaligen B-Junioren sieht Rohaczynski noch Nachholbedarf. „Aber das fügt sich, obwohl die Vorbereitung aufgrund vieler Urlauber bescheiden verlief. Insgesamt haben wir eine gute Mischung. Ich hoffe, die Auftaktgegner RW Damme und Wardenburg sind nicht ganz so stark, weil wir noch drei bis vier Wochen zur Topform brauchen werden.“ Diese Defizite legte die SG DHI Harpstedt am Mittwochabend schonungslos offen, Jahn verabschiedete sich mit einer 1:5-Klatsche aus dem Pokal.

Dritter im Bunde der Bezirksligisten sind eben genannte Harpstedter, die im Juni mit starkem Endspurt noch den Klassenerhalt sicherten. Das Zittern möchte Coach Alexander Geisler fortan vermeiden. „Unser Ziel sind die Top sechs. Es sind viele taktisch versierte und spielerisch gut ausgebildete Jungs aus der B-Jugend dazugestoßen, die bereits zum Ende der letzten Saison Erfahrung bei den A-Junioren gesammelt haben. Dazu sollen natürlich Spieler wie Ole Volkmer (letzte Saison 23 Treffer) und Torwart Jakob Wehrenberg für Stabilität sorgen. Mit der Vorbereitung können wir zufrieden sein, jetzt gilt es wach zu sein. Wir hoffen auf einen guten Saisonstart“, erzählt er.

Der steigt an diesem Sonnabend um 16 Uhr gegen den Vorjahresdritten JSG Emstek/Höltinghausen. Fans der A-Jugend können schon zwei Stunden vorher den TV Jahn gegen RW Damme anfeuern. Eine Gemeinsamkeit haben alle vier Vereine: Ihre Jugendarbeit fördert immer wieder Nachschub für die Herrenmannschaften, in dem Bereich ist dieses Quartett absolut führend in der Region.