Eine rechtzeitige Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist für den NFV nicht mehr realistisch gewesen. (Björn Hake)

Was in der vergangenen Woche bereits als höchstwahrscheinlich galt, ist nun endgültig entschieden: Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat die Saison 2020/21 offiziell abgebrochen. Die Spielzeit wird annulliert, Auf- und Absteiger wird es deshalb nicht geben. Darauf einigte sich der NFV-Verbandsvorstand bei einer ordentlichen Sitzung.

Die Entscheidung betrifft alle Alters- und Spielklassen auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene. Auch die NFV-Ligen, die eine Schnittstelle zu anderen Verbänden aufweisen – etwa zum Norddeutschen Fußball-Verband oder zum Deutschen Fußball-Bund –, fallen unter diesen Beschluss. Allerdings können in diesen Spielklassen der oder die Aufsteiger im Wege einer alternativen Entscheidungsfindung ermittelt werden, soweit die Beschlusslage im übergeordneten Norddeutschen Fußball-Verband einen Aufstieg zulässt.

„Mit den hierfür erforderlichen Lösungsschritten werden sich jetzt zunächst die spieltechnischen Ausschüsse befassen“, erklärte NFV-Präsident Günter Distelrath nach der knapp zweistündigen Videokonferenz, an der unter anderem die Vorsitzenden der 33 niedersächsischen Fußballkreise sowie die Mitglieder des Präsidiums teilnahmen. „Wir haben unsere Entscheidung schweren Herzens getroffen. Aufgrund der staatlichen Verfügungslage, die den Lockdown zunächst bis zum 18. April verlängert hat, sowie den perspektivischen politischen Aussagen erachten wir eine rechtzeitige Aufnahme eines uneingeschränkten Mannschaftstrainings und Spielbetriebs für nicht mehr realistisch. Selbst im besten Fall würden wir vor Mitte Mai nicht zu einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs kommen, denn nach so langer Pause würde eine nur zweiwöchige Vorbereitungszeit sicherlich nicht ausreichen. Erschwerend kommen die drastisch gestiegenen Infektionszahlen hinzu. Es sind einfach zu viele Unwägbarkeiten wie der weitere Pandemie-Verlauf im Spiel. Nicht zuletzt folgen wir mit unserer Entscheidung dem klaren Votum unserer Vereine“, erläuterte Günter Distelrath.

Vor der Vorstandssitzung war ein Meinungs- und Stimmungsbild in den 33 NFV-Kreisen und vier NFV-Bezirken eingeholt worden. „Meine Vorstandskollegen sind in den Kreisen und Bezirken mit ihren Vereinen in einen intensiven Dialog zum weiteren Umgang mit der Saison eingetreten. Hierbei bestätigte sich niedersachsenweit mit großer Mehrheit die Variante des Abbruchs in Form der Annullierung“, berichtete Distelrath.

Während der Vorstandssitzung wurden auch Stimmen erörtert, die sich gegen einen Saisonabbruch ausgesprochen hatten. So ging Distelrath unter anderem auf einen an ihn adressierten offenen Brief von 14 Vereinen aus dem NFV-Bezirk Braunschweig ein, die darum gebeten hatten, die weitere Entwicklung der Pandemie abzuwarten. „In den letzten Tagen haben mich Mitteilungen von Vereinsvertretern erreicht, die sowohl in die eine als auch in die andere Richtung argumentieren. Alle waren durch eine große Sachlichkeit und eine ernsthafte und reflektierte Auseinandersetzung mit der Situation gekennzeichnet. Das hat mich sehr gefreut“, sagte der NFV-Präsident und stellte heraus: „Noch vor ein paar Wochen waren meine Vorstandskollegen und ich vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung der Inzidenzen und der in Aussicht gestellten Öffnungsperspektiven – auch für den Amateursport – zuversichtlich, die Saison sportlich beenden zu können. Dass jetzt aufgrund der Rahmenbedingungen der Abbruch der Saison steht, berührt uns alle emotional zutiefst. Doch leider ist dieser Schritt angesichts der aufgeführten Punkte ohne realistische Alternativen.“

Auch zum weiteren Umgang mit dem Pokalspielbetrieb traf der NFV eine Entscheidung. „Die Teilnehmer am DFB-Pokal sollen, sofern es die Verfügungslage zulässt, sportlich ermittelt werden. Andernfalls kommt auch hier eine alternative Entscheidungsfindung in Betracht. Gleiches gilt für den Pokal auf Kreis- und Bezirksebene“, sagte Distelrath. Für die kommenden Monate und die folgende Saison setzt der NFV-Präsident auf ausreichenden Impfstoff und Selbsttestungen: „Ich hoffe, dass wir in Deutschland die Probleme mit dem Corona-Impfstoff in den Griff bekommen. Mit der zunehmenden Durchimpfung der Bevölkerung wird die Pandemie ihren Schrecken verlieren. Darauf hoffen wir alle. Im Sinne der Gesundheit und im Sinne des Fußballs.“