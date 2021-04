Auch in den Regionalligen ist die Spielzeit nun vorbei. (Björn Hake)

Das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) ist bei seiner Entscheidungsfindung einen Schritt weitergekommen. Die Saison 2020/21 wird in allen sechs Regionalligen im Bereich des NFV abgebrochen. Das hat das Gremium bei einer Videokonferenz beschlossen. Demnach ist die Spielzeit sowohl für die Herren des SV Atlas Delmenhorst als auch für die Frauen des TV Jahn Delmenhorst offiziell beendet.

Eine Fortsetzung der Saison scheint nach dem Ermessen des Präsidiums und der spielleitenden Ausschüsse nicht mehr denkbar. Zudem hatten sich in den vergangenen Wochen bereits die meisten Vereine der sechs Ligen in diversen Videokonferenzen für einen Abbruch der Spielzeit ausgesprochen. „Uns tut es in der Seele weh, dass das, was uns antreibt – das Fußballspielen –, schon wieder für einen so langen Zeitraum nicht möglich ist“, wird NFV-Präsident Günter Distelrath in einer Mitteilung des Verbandes zitiert. „Aber die Entscheidung für einen Abbruch war alternativlos. Es hat unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen einfach keine Perspektive mehr für eine Fortführung der Spielzeit gegeben.“

Wie genau mit Auf- und Abstieg verfahren wird, ist indes noch nicht endgültig geklärt. Die Modalitäten des Abbruchs würden in den kommenden Tagen finalisiert und durch ein Votum des NFV-Präsidiums entschieden, teilt der Verband mit.