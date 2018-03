Neerstedt-Trainer Björn Wolken ist zuversichtlich, am Sonntag trotz Grippewelle eine schlagkräftige Truppe aufs Parkett zu bringen. (INGO MÖLLERS)

Neerstedt. Ziemlich leer war die Halle beim Training der Oberliga-Handballer des TV Neerstedt unter der Woche. Lediglich ein Torwart, zwei Kreisläufer sowie zwei Außenspieler meldeten sich fit. Vor allem die Grippewelle macht Trainer Björn Wolken zu schaffen. „Es kam eine Absage nach der anderen rein. Wir haben also nur ein bisschen Wurftraining machen können, was nicht verkehrt ist, aber eine gezielte Vorbereitung ist so natürlich nicht möglich“, berichtet er. Ob es beim Abschlusstraining besser aussieht, vermag er noch nicht zu sagen. „Ich hoffe natürlich, dass zumindest einige der Spieler rechtzeitig fit werden. Zum Glück müssen wir erst Sonntag ran“, sagt der Coach.

Ab 17 Uhr tritt das Team dann auswärts beim TV Bissendorf-Holte an. Der Gegner steht mit zwei Punkten mehr einen Platz vor den Neerstedtern. Siebter gegen Achter. Aber es ist mitnichten ein Mittelfeldduell um die Goldene Ananas. Das liegt daran, dass die Weiß-Grünen lediglich sechs Punkte vor dem ersten Regelabstiegsplatz stehen, vier vor Platz elf, der je nach Konstellation nicht zum Klassenerhalt reicht. „Wir wollen uns nicht so sehr damit beschäftigen und haben den Abstieg auch nicht im Hinterkopf“, sagt Wolken. Die Mannschaft sei natürlich mit dem Ziel in die Saison gestartet, die Klasse zu halten. „Das wollen wir hinbekommen und dabei dem Drumherum nicht so viel Beachtung schenken“, sagt Wolken. Von der eigenen Leistung hängt es ab, ob sich Neerstedt mit den unteren Plätzen auseinandersetzen muss oder nicht. Ein oder zwei Punkte gegen den Tabellennachbarn würden da schon sehr helfen.

Dieser verfügt laut Wolken über eine junge Truppe, die eingespielt sei und sehr schnell agiere. „Es ist für uns sicher nicht sinnvoll, deren Tempospiel mitzugehen“, meint Wolken. Vielmehr setzt er auf eine robuste Deckung. „Die ist eigentlich unser Prunkstück, auch wenn sie in den beiden letzten Spielen nicht so gut funktioniert hat“, berichtet der Trainer. Er erwartet, dass seine routinierte Verteidigung den jungen Angreifern mit Härte den Schneid abkaufen kann. „Wir wollen wieder in die Spur finden. Bissendorf liegt uns sicherlich auch besser als zuletzt Cloppenburg und Rotenburg“, erwartet der TVN-Trainer. Aufpassen müssen seine Mannen auf die Gebrüder Rußwinkel. „Die beiden stechen heraus“, warnt Wolken.

Für alle Teams stehen noch acht Partien auf dem Programm. Und ein großer Teil der Mannschaften muss noch ein paar Punkte einsammeln, um sicher in der Liga zu bleiben. Neerstedt steht momentan mit 17:19 Punkten auf Rang acht. Dahinter folgen die SG Achim/Baden (15:21), der Elsflether TB (14:22), die HSG Schwanewede/Neuenkirchen (13:23) sowie der SV Beckdorf (11:25). Punktgleich mit dem SVB belegt der TSV Bremervörde den ersten Regelabstiegsplatz. Der ATSV Habenhausen II ist nicht nur abgeschlagenes Schlusslicht. Das Team muss wahrscheinlich zwangsabsteigen, weil sich die erste Mannschaft des ATSV in der 3. Liga West kaum noch retten kann.

Mit einem halben Auge müssen die noch nicht gesicherten Oberligisten aber auch eine Klasse höher gucken. Denn neben dem designierten Absteiger Habenhausen kämpfen auch der VfL Fredenbeck (3. Liga Nord) und der OHV Aurich (3. Liga West) um den Klassenerhalt. Beide Klubs würden im Falle eines Abstiegs der Oberliga Nordsee zugeordnet werden und damit die Zahl der Absteiger aus der Nordsee-Liga erhöhen. Sprich: Im schlimmsten Fall müssten vier Teams den Gang in die Verbandsliga antreten. Derzeit schaut es aber nicht danach aus, weil sowohl Fredenbeck als auch Aurich keinen Abstiegsplatz belegen. „Ich gehe auch davon aus, dass die beiden die Liga halten werden“, sagt Wolken. Doch selbst wenn nicht, hat sein Team alles in eigener Hand.