Das neue Fußballjahr hat für den Oberligisten SV Atlas Delmenhorst angefangen: Am Montag stand die erste Trainingseinheit auf dem Programm, am Dienstag folgte direkt das erste Testspiel gegen den A-Junioren-Regionalligisten JFV Nordwest. Die Oldenburger Nachwuchskicker – JFV steht für Jugendförderverein, hier bündeln der VfL und der VfB Oldenburg ihre Talente – siegten dabei mit 3:0. Das Ergebnis war laut SVA-Trainer Key Riebau zwar nicht zufriedenstellend, aber auch nicht weiter wichtig. „Hauptsache ist, dass sich niemand verletzt hat. Es war ein Aufgalopp. Die Laufbereitschaft war da. Wir müssen uns jetzt Stück für Stück verbessern“, sagte Riebau. Bei jedem Testspiel solle ein weiterer Schritt gemacht werden.

Das nächste steht bereits an diesem Sonntag an. Dann gastieren die Blau-Gelben ab 15 Uhr beim TuS Schwachhausen auf dessen Kunstrasenplatz an der Konrad-Adenauer-Allee in Bremen. Wenn die Witterung mitspielt, startet Atlas voraussichtlich am Wochenende 8./9. Februar mit einem Heimspiel gegen Arminia Hannover in den Pflichtspielbetrieb 2020. Genaueres wird beim Staffeltag kommende Woche entschieden.

Neu bei Atlas ist Aleksandar Jankovic (wir berichteten). Der 24-jährige Niederländer feierte sein Debüt gegen den JFV. 45 Minuten lang spielte er auf der linken offensiven Außenbahn. Er blieb – wie auch der Rest der Offensive – unauffällig. „Es geht jetzt darum, dass er uns kennenlernt und wir ihn kennenlernen“, teilte Riebau mit.

Gastgeber führt früh

Er verspricht sich von dem wendigen Offensivmann neue Kreativität im Spiel der Blau-Gelben. „Die Gegner haben sich gerade in den letzten Spielen vor der Winterpause auf uns eingestellt, offensiv waren wir da zu eindimensional“, meinte Riebau. Jankovic soll dabei helfen, Lücken aufzureißen. Er kann auf beiden Seiten oder auch zentral hinter einem Angreifer agieren, als alleinige Spitze ist er mit seiner Größe von rund 1,70 Metern nicht optimal geeignet.

Der Partie drückten ein Delmenhorster und ein Wildeshauser ihren Stempel auf: Beide spielen für den JFV. Kapitän Willem Hoffrogge, der beim VfL Wildeshausen das Fußballspielen lernte, bereitete das 1:0 mit einem Steilpass mustergültig vor. Niklas Nannt lief Atlas-Kapitän Nick Köster davon und blieb vor Florian Urbainski eiskalt (5.). Eine Minute später holte sich der Delmenhorster Luca Liske, der in der Kindheit beim VfL Stenum spielte, das Leder von Marlo Siech, schoss vom rechten Flügel von außerhalb des Strafraums ins kurze Eck und überraschte damit den Atlas-Schlussmann – 2:0 (6.). Liske war es auch, der in der 85. Minute eine Hoffrogge-Flanke zum 3:0-Endstand ins Netz köpfte.

Atlas hingegen kam im ersten Durchgang nur zu einer größeren Chance: Emiljano Mjeshtri scheiterte aus 16 Metern. Im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Blau-Gelben besser, ließen den JFV-Talenten weniger Platz und attackierten früher. Daraus resultierten diverse Halbchancen, beispielsweise durch Musa Karli (49.) und Devin Isik (51.). Die größte Möglichkeit auf den Anschlusstreffer hatte Marco Prießner (61.). Florian Stütz hatte zuvor Marvin Osei auf links eingesetzt, der in die Mitte auf Prießner passte, bevor der Stürmer vergab. Alles in allem setzten sich die Talente verdient durch, die spritziger und ballsicherer waren und ihre ersten beiden Chancen direkt nutzten.

Atlas Halbzeit 1: Urbainski – Radke, Stütz, Siech, Harings, Morikami, Köster, Mjeshtri, Karli, Jankovic, Janssen.

Atlas Halbzeit 2: Göretzlehner – Rauh, Stütz, Plendiskis, Vollmer, Morikami, Müller, Prießner, Karli, Osei, Isik.

Es fehlten: Leon Lingerski und Jan-Niklas Wiese (verletzt), Thade Hein (angeschlagen), Robert Plichta (krank), Malte Seemann und Tom Schmidt (privat verhindert).