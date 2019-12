Langenhagen. Die Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum haben ihr letztes Spiel vor Jahresende beim SC Langenhagen II mit 1:3 (9:25, 27:29, 26:24, 10:25) verloren. Trotz guter Ansätze reichte es für das Team von Trainer Thorsten Preis nicht gegen einen blockstarken Gegner. „Im ersten Satz sind wir leider überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Das Ergebnis war dann am Ende aber deutlicher, als es sich angefühlt hat“, berichtete Mannschaftskapitänin Jennifer Dittmar.

Der SCL legte ein 5:0 vor, da es der VG nicht gelang, mit ihren Angriffen die starke Blockarbeit des Gegners zu durchdringen. „Wir haben eigentlich gut gegengehalten und konnten lange Spielzüge spielen. Am Ende hat es dann aber nicht für die Punkte gereicht“, ärgerte sich Dittmar. Der VG-Angriff war zu variationslos und die Standardbälle des Teams reichten nicht aus, sodass Langenhagen einen deutlichen 25:9-Satzgewinn einfuhr. Der zweite Satz gestaltete sich spannender, auch wenn das Preis-Team anfangs weit zurücklag. Beim 16:24-Rückstand kam Dittmar zur Angabe. Mit viel Kampfgeist und konsequent ausgespielten Spielzügen glich die VG zum 24:24 aus. Der SC reagierte mit einer Auszeit. Die Gastgeber fanden wieder besser in die Partie, sodass die Aufholjagd der Delmenhorsterinnen nicht belohnt werden sollte. Der Satz ging mit 29:27 an Langenhagen. „Am Ende hat es dann leider nicht gereicht. Bei manchen Bällen fehlte uns leider ein bisschen das Quäntchen Glück“, analysierte die Kapitänin.

Auch im dritten Satz ging Langenhagen in Führung (7:4), doch die VG drehte den Satz (15:12). „Wir haben versucht, unsere Spieltaktik umzustellen und ein anderes Annahmebild für den Gegner zu bieten. Das hat zum Glück oft was gebracht. Leider konnte Langenhagen immer schon vier, fünf Punkte machen, bevor wir reagiert haben“, erklärte Dittmar. Trotzdem holte die VG den Satz mit 26:24. Im letzten Durchgang dominierten die Gastgeber und kamen über 9:2 zu einem klaren 25:10. „Wenn wir einen Lauf haben und ein paar Bälle gut spielen, dann ist da eine Wahnsinnsstimmung auf dem Feld. Aber sobald wir mal drei, vier Bälle nicht bekommen, knicken wir schnell wieder ein. Wir sind immer noch sehr inkonstant in unserem Spiel. Daran müssen wir weiter arbeiten“, resümierte Dittmar.

Delmenhorst-Stenum: Cebotareva, Dittmar, Gärtner, Uhlhorn, Unrath, Nogatz, Wild, Maaß