Sören Dreier vom TV Hude II hat seinen zweiten Einsatz im Nationaltrikot gehabt. Das große Tischtennis-Talent spielte bei den Belgium Open in Spa für Deutschland.

Bei den Jungen U18 unterlag der 14-Jährige in der Vorrunden-Gruppe dem Russen Maksim Bokov mit 0:3 und dem Ukrainer Anton Limomov, immerhin die Nummer 94 der U18-Weltrangliste, mit 1:3. Den Tschechen Filip Vybiral schlug der Verbandsliga-Spieler mit 3:1. Damit schied Dreier aus.

Bei den Schülern U15 schienen die Chancen auf Erfolge eigentlich höher, aber Dreier blieb in drei Partien ohne Sieg. Nach einem klaren 0:3 gegen Matyas Lebeda aus Tschechien verlief das Turnier etwas unglücklich für Dreier, der sowohl dem Portugiesen Rafael Kong als auch dem Russen Serafim Orlov nach 2:1-Satzführung jeweils noch 2:3 unterlag.

Immerhin gelang im Schüler-Doppel der Einzug ins Achtelfinale. Zusammen mit Vincent Senkbeil vom Regionalligisten SV Bolzum gewann Dreier nach einem Freilos in Runde zwei gegen eine Paarung aus Tschechien und der Slowakei, danach gab es allerdings ein 1:3 gegen ein italienisches Doppel.

Auch im Mannschafts-Wettbewerb, der bei den Schülern in Zweier-Teams ausgetragen wird, spielte Dreier mit Senkbeil. In der Vorrunde schlugen die beiden das US-amerikanisch/puerto-ricanische Team und die zweite Mannschaft Russlands jeweils mit 3:0. In der Hauptrunde wartete dann allerdings der spätere Sieger China, gegen den lediglich im Doppel ein Satzgewinn gelang.

In der U15-Weltrangliste wird der Huder mittlerweile auch geführt. Hier ist er aktuell auf Rang 457 gelistet.