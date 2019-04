Maximilian Hiller musste zwar einen Elfmeter passieren lassen, verlebte im Tor des TuS Heidkrug ansonsten aber einen ruhigen Nachmittag. (Ingo Möllers)

Der TuS Heidkrug ist dem Titel in der Fußball-Kreisliga einen großen Schritt näher gekommen. Das 1:1 beim Ahlhorner SV war zwar kein Meisterstück, aber da auch der TSV Großenkneten beim 4:4 gegen den TV Jahn Delmenhorst Punkte gelassen hatte, behaupteten die Heidkruger den Fünf-Punkte-Abstand auf die Verfolger Großenkneten und Ahlhorn, dazu kommt das uneinholbar bessere Torverhältnis. „Wir können gut mit dem Unentschieden leben“, fasste TuS-Trainer Selim Karaca zusammen, „jedenfalls besser als der Gegner.“

Das musste ASV-Coach Servet Zeyrek bestätigen. „So wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, haben wir es nicht verdient, Meister zu werden. Heidkrug ist dagegen immer wie eine Einheit aufgetreten.“ Gleichwohl war das Unentschieden verdient in einem Gipfeltreffen, das die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Mit viel gutem Willen konnte man sechs ernsthafte Torchancen notieren. Die erste Hälfte war ein langes Belauern mit Ahlhorner Vorteilen zum Ende, „in der zweiten Halbzeit sind wir komplett in der Kabine geblieben“, kritisierte Zeyrek. Heidkrug nutzte einen Standard zum Ausgleich und hätte mit zwei guten Konterchancen sogar noch gewinnen können.

Die 150 Zuschauer wurden im Ahlhorner Hans-Jürgen-Beil-Stadion gleich mal mit einem Graupelschauer empfangen und auch fußballerisch zunächst nicht verwöhnt. Heidkrug begann defensiv mit einer Dreier- respektive Fünferkette, Ahlhorn bemühte sich mehr um die Spielgestaltung. Nach einer Viertelstunde wurde es dann auch mal gefährlich, als sich Linksverteidiger Dennis Reiter gegen zwei Heidkruger durchsetzte und Keeper Maximilian Hiller zu einer Fußabwehr zwang (15.). Ansatzweise gefährlich wurde nur noch ein Schuss von Liridon Stublla aus spitzem Winkel (19.).

Leistungsgerechtes Remis

Ab Mitte der ersten Halbzeit zeigten sich auch die Heidkruger ab und zu in der Offensive, wobei der letzte Pass meistens ungenau kam. Die einzige Ausnahme gab es in Minute 29 zu bestaunen, als Nils Giza nach einem Rückpass aus 13 Metern frei stehend zu hoch zielte. Zwei Minuten später gingen dann doch die Gastgeber in Führung. Zana Ibrahim hatte auf engstem Raum zwei Heidkruger ausgetanzt, lief dann auf Marc Metzner auf und fiel. Schiedsrichter Per-Ole Wendlandt zeigte auf den Elfmeterpunkt und sorgte damit für Diskussionen. Den Strafstoß konnte man wohl geben, „aber in so einem Spiel pfeift man einen solchen Elfmeter nicht“, schimpfte Karaca. Zana Ibrahim blieb cool und verlud Hiller zum 1:0 (31.).

Was dann im zweiten Durchgang passierte, ärgerte Zeyrek wahnsinnig: „Die erste Halbzeit war Weltklasse, die zweite Kreisklasse. In der Kabine dachte ich, das ist heute unser Spiel. Doch dann haben wir nichts davon umgesetzt, was wir in der Pause abgemacht hatten.“ Zumal ein relativ einfach zu verteidigender langer Freistoß von Jesper Müller-Nielsen zum Ausgleich führte. Tom Mann machte den Ball am entfernten Torraum-Eck noch einmal scharf und Giza drückte ihn aus zwei Metern zum 1:1 (54.) über die Linie. Heidkrug hatte den ganzen Mannschaftsverbund im Vergleich zur ersten Hälfte um einige Meter nach vorne geschoben und Ahlhorn war völlig raus. „Da war ich wirklich erschrocken“, bekannte Zeyrek.

Die Gäste hatten noch zwei hundertprozentige Möglichkeiten, um bereits sechs Spieltage vor Schluss eine Vorentscheidung im Titelrennen zu schaffen. Bei einem Überzahl-Konter verzettelte sich Jonas Yildiz nach Hereingabe von Giza völlig frei vor ASV-Schlussmann Alexander Lohrey (67.), der eingewechselte Sven Holthausen setzte einen Direktschuss nach Flanke von Müller-Nielsen aus zwölf Metern knapp vorbei (81.). Zeyrek brachte danach noch Ahlhorns All-Zeit-Torjäger Stefan Rupprecht, doch seine konfusen Hintermänner brachten keinen verwertbaren Ball in die Spitze. Heidkrugs von Niklas Bädjer hervorragend organisierte Deckung verlebte einen unerwartet geruhsamen Nachmittag, zumal Ahlhorn noch Gudlijan Arifi mit Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels verlor (90.+1). „Im Grunde war es ein Scheißspiel, doch mit ein bisschen Glück gewinnen wir das Ding“, sagte Karaca abschließend.