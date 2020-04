Drei Teams haben drei Runden vor Schluss noch die Chance, die E-Football-Oberliga-Niedersachsenmeisterschaft bei Fifa 20 auf der Playstation zu gewinnen. In der Pole Position befindet sich seit Mittwochabend der SV Atlas Delmenhorst mit Marc Schreiber und Florian Urbainski. Das Duo hat es als einziges Team in der eigenen Hand, den Titel zu holen. Drei Siege, jeweils einer am Freitag, Sonnabend und Sonntag, brauchen die beiden, um sicher zu sein. Sie gehen jeweils klar favorisiert in die Partien. Halten sie dem Druck stand?

Am Dienstag hatten die Blau-Gelben Eren Kocak und Lasse Denker vom MTV Gifhorn mit 7:6 besiegt und damit Rang zwei erobert (wir berichteten). Kocak und Denker setzten sich am Mittwoch mit 7:3 gegen Spitzenreiter Kickers Emden mit Milad Faqiryar und Jonah Nagel durch. Da Atlas parallel mit 9:2 gegen den SC Spelle-Venhaus gewann, sind Urbainski und Schreiber nun nur noch zwei Punkte hinter Emden und haben noch ein Spiel mehr vor sich.

Die Kickers führen derzeit mit 36 Punkten die Tabelle an, es folgt Atlas mit 34 Punkten vor den Gifhornern (33 Punkte). Auch Gifhorn hat noch drei Spiele offen. Nur rechnerische Außenseiterchancen dürfte der derzeitige Tabellenvierte MTV Wolfenbüttel mit derzeit 30 Punkten haben.

Am bevorstehenden Wochenende fällt nun die Entscheidung, welcher Oberligist sich die E-Football-Krone aufsetzen darf. Das Restprogramm sieht folgende Begegnungen für das Spitzentrio vor: Die Kickers treten am Freitag gegen den VfL Oldenburg (7.) an, haben am Sonnabend einen spielfreien Tag und beenden die Serie am Sonntag gegen den MTV Wolfenbüttel (4.). Die Blau-Gelben aus Delmenhorst treffen am Freitag auf Schlusslicht TuS Bersenbrück, spielen am Sonnabend gegen FC Eintracht Northeim (10.) und beenden die Meisterschaftsserie am Sonntag mit einem Spiel gegen Lupo Martini Wolfsburg (12.). Gifhorn schließlich spielt am Freitag gegen den SC Spelle-Venhaus (15.), tritt am Sonnabend gegen den VfL Oldenburg an und muss am Sonntag gegen den TuS Bersenbrück ran. Auf der Zielgeraden der E-Football-Oberliga sind es also die Teams aus Oldenburg und Bersenbrück, die noch je zwei Mal auf die Favoriten treffen und zum Zünglein an der Waage werden könnten.

In den inzwischen bereits 224 ausgetragenen Einzelbegegnungen wurden insgesamt 1271 Tore erzielt. Das entspricht einem Schnitt von 5,67 Treffern pro Begegnung. Am erfolgreichsten im Toreschießen war mit bisher 121 Treffern der SV Atlas Delmenhorst, während TB Uphusen mit bisher 115 Gegentoren die löchrigste Abwehr stellt. Beim 12:8 zwischen Atlas und dem MTV Wolfenbüttel sowie dem 16:4 zwischen dem MTV Gifhorn und dem TB Uphusen gab es die bisher torreichsten Begegnungen der Turnierserie. Für den bisherigen Rekordsieg der Meisterschaft ist der MTV Wolfenbüttel verantwortlich. Mit 16:1 überrollten Lars Pape und Jonas Klöppelt am siebten Spieltag den Heeslinger SC.