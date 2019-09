Bümmerstede. Es waren ziemlich deutliche Worte, die Selim Karaca wählte. „Ich war erschrocken über dieses Bezirksliga-Spiel. Das war Not gegen Elend, das kann man knallhart so sagen“, bewertete der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Heidkrug die Partie seines Teams bei BW Bümmerstede. Dass der Aufsteiger die Begegnung mit 1:2 (1:2) verlor, war laut Karaca zwar völlig verdient. Jedoch sei die Leistung beider Seiten einfach schlecht gewesen. Und die des Schiedsrichter-Gespanns obendrein, meinte Karaca.

Zum allgemeinen Niveau passte, dass sich die Heidkruger ihre Gegentore unnötig fingen. Ein einfacher Ballverlust war ursächlich für die Führung der Gastgeber durch Steve Köster (27.). Das 0:2 bezeichnete Karaca als „Eigentor“. Erneut war es Köster, der einem TuS-Akteur den Ball wegspitzelte, allein auf Torhüter Maximilian Hiller zulief und vollstreckte (44.). Einen Lichtblick aus Sicht der Gäste gab es jedoch noch vor dem Seitenwechsel. Luca Reinhold holte auf der rechten Seite einen Freistoß raus, den Jesper Müller-Nielsen in den Strafraum flankte. Dort war Reinhold per Kopf zur Stelle (45.+3).

Die Heidkruger hofften darauf, das Momentum nun auf ihrer Seite zu haben. Und so sollte es in den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte auch kommen. Der Ball landete sogar im Gehäuse der Bümmersteder – allerdings hatte Nils Giza, der den Schützen Fabian Herrmann bediente, im Abseits gestanden. Das sollte es bis kurz vor Schluss gewesen sein. In der letzten Minute wäre es dann doch noch fast etwas geworden mit dem Ausgleich. Nach einem Freistoß scheiterte zunächst Sven Holthausen an BW-Keeper Daniel Redemann, anschließend zielte Reinhold knapp vorbei.

Damit hat Heidkrug nach seinem vierten Spiel weiterhin drei Zähler auf dem Konto. „Das ist natürlich nicht der Start, den man sich erhofft hat“, räumte Karaca ein. Wobei ihm die Leistungen gegen Abdin (0:3) und Stenum (2:4) deutlich besser gefallen hatten als die maue Darbietung in Bümmerstede.