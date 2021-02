Die Sportvereine leiden immens unter den coronabedingten Einschränkungen. Denn an einen geregelten Trainings- und Spielbetrieb ist nach wie vor nicht zu denken. Hobbysportler müssen in Zeiten der Pandemie aber nicht ganz darauf verzichten, sich zu betätigen, und haben nun durch mehrere Angebote die Möglichkeit, zumindest von zu Hause aus fit zu bleiben. So bieten zahlreiche Vereine Videos mit Fitnessübungen und Livekurse über das Internet an. Die Resonanz fällt bislang durchaus positiv aus. Der Kreissportbund des Landkreises Oldenburg hat die verschiedenen Online-Angebote der Klubs auf seiner Website zusammengefasst und verlinkt.

Kindersport, Pilates-Kurse oder auch Fitness-Workouts – dies sind nur einige Beispiele des Online-Sports beim TV Hude. Insgesamt gibt es 13 verschiedene Angebote, die relativ breit gefächert sind. Fast täglich gehen Trainer des Vereins auf der Homepage live oder laden neue Videos hoch. Felix Lingenau, Sportreferent des TVH, ist begeistert von der regen Teilnahme und fällt ein erstes positives Fazit: „Wir versuchen, so akribisch wie möglich jedes Vereinsmitglied und jeden Fan zu erreichen. Damit wollen wir zeigen, dass wir präsent sind und uns von der Pandemie nicht unterkriegen lassen. Bis jetzt haben wir das meiner Meinung nach sehr gut geschafft. Für jeden ist etwas dabei. Dies stärkt den Zusammenhalt innerhalb des Vereins extrem.“

Besonders beliebt sei der Zumba-Kurs, der jeden Montag ab 19 Uhr von Sylvia Menkens angeboten wird. Die Mischung aus Aerobic und lateinamerikanischen sowie weiteren internationalen Tänzen komme in allen Altersklassen gut an. Aus lizenzrechtlichen Gründen ist das Angebot aber nicht jederzeit öffentlich zugänglich. Über die Videokonferenz-App Zoom lädt Menkens zum gemeinsamen Schwitzen ein. Die Einladungen werden via Mail verschickt. Dementsprechend stehen ihre Einheiten nicht auf Abruf zur Verfügung, sondern können nur live verfolgt werden. Das hat vor allem einen Grund: Wegen der nicht vorhandenen Musikrechte sollen Strafen vermieden werden. „Wir müssen bei so Sachen wirklich vorsichtig sein. Deswegen ist ein freier Zugang leider nicht möglich“, erklärt Lingenau.

Einen ähnlichen Weg wie der TV Hude hat auch der TSV Ganderkesee eingeschlagen. Die Online-Angebote umfassen unter anderem Tabata-Workouts, Pilates oder Reha-Sport. Aber auch die jüngeren Vereinsmitglieder kommen mit extra auf sie zugeschnittenen Home-Workouts für Kinder und Fantasiereisen nicht zu kurz. „Unsere Intention ist es, so gut wie jeden mit den Angeboten anzusprechen, ganz egal ob Jung oder Alt“, erklärt Birgit Dietrich, Übungsleiterin beim TSV. Die begeisterte Zumba-Trainerin und Inhaberin der Lizenzen Zumba Basic sowie Zumba Gold bietet einmal pro Woche ein intensives Tabata-Workout an. Trotz der relativ großen Nachfrage ist sie sich aber sicher, dass nicht alle möglichen Interessenten erreicht werden: „Wir sind im engen Austausch mit unseren Mitgliedern und versuchen, unsere Angebote immer wieder zu erweitern. Trotzdem ist uns bewusst, dass wir nicht jeden mit ins Boot nehmen können. Der fehlende Platz oder auch die nicht vorhandenen technischen Voraussetzungen erschweren dabei eine Teilnahme.“

Auch beim Delmenhorster TV haben der Vorstand, die Geschäftsstelle und die Übungsleiter mit Hochdruck daran gearbeitet, ein Online-Sportangebot aufzubauen. Die ersten Live-Einheiten wurden in dieser Woche den Mitgliedern und Gästen präsentiert. Für die Teilnahme benötigen sie ebenfalls die Zoom-App. „Unter dem Hashtag #SportVEREINtuns wollen wir ein Zeichen setzen und unseren Mitgliedern weiter ein umfangreiches Sportangebot bieten. Hierfür haben sich die Übungsleiter zusammengetan und sich interessante Projekte überlegt“, sagt Kerstin Frohburg, Vorsitzende des DTV. Neben den Live-Einheiten hat der Verein außerdem auf seiner Internetseite zahlreiche Videos hochgeladen. Die Inhalte zeigen, wie sich Interessierte beispielsweise mit dem Stapeln von Toilettenpapierrollen und Plank-Übungen fit halten können.

Eine Ausweichmöglichkeit

Die Pandemie zwingt die Vereine derzeit zum Umdenken. Denn Corona macht ein Vereinsleben, wie man es eigentlich kennt, weitestgehend unmöglich. Lockdown, Abstands- und Hygieneregeln sowie Einschränkungen bei Versammlungen oder Veranstaltungen haben die Sportler hart getroffen. Aufgrund dessen wird eifrig nach Ausweichmöglichkeiten gesucht. Eine wichtige Alternative stellt dabei eben das Internet dar. „Derzeit bleibt uns nichts anderes übrig, als online miteinander zu kommunizieren und gemeinsam einen Weg zu finden, wie der Verein weiter nah dran an seinen Mitgliedern sein kann. Ein gemeinsames Sporttreiben vor dem Bildschirm ersetzt zwar nicht das gemeinsame Treffen in der Halle, ist aber besser als nichts. Alle Vereine entwickeln hierfür einen neuen Weg und ergänzen sich gegenseitig“, erläutert Hudes Sportreferent Felix Lingenau.