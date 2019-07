Der SV Atlas um Tom Schmidt (rechts) kassierte gegen den FC Oberneuland die nächste Testspiel-Niederlage und muss sich bis zum Pokalduell mit dem SC Spelle-Venhaus noch steigern. (INGO MÖLLERS)

Das war er nun, der letzte Härtetest vor dem Pflichtspielstart. Und erneut durfte der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst kein Erfolgserlebnis feiern. Gegen den FC Oberneuland, Vizemeister der Bremen-Liga, kassierten die Blau-Gelben eine 2:3 (0:1)-Niederlage und offenbarten dabei, dass noch an einigen Stellschrauben gedreht werden muss. Im Idealfall machen sie das ziemlich zügig, denn bis zur Niedersachsenpokal-Partie gegen den SC Spelle-Venhaus dauert es nicht mehr lange. In neun Tagen, am Sonnabend, 27. Juli, empfangen die Delmenhorster den Ligakonkurrenten.

Eine gute Gelegenheit zur Feinjustierung, die definitiv noch benötigt wird, bietet das Trainingslager in Westerstede, das die Mannschaft von Key Riebau an diesem Wochenende absolviert. Bereits nach dem 1:3 gegen den Regionalligisten SSV Jeddeloh am vergangenen Freitag hatte der Atlas-Coach betont, dass die Tage im Landkreis Ammerland noch einmal wichtig für das Team werden. Daran hat sich nach der Pleite gegen Oberneuland nichts geändert.

„Das Gute ist, dass es Sachen gibt, an denen man arbeiten kann“, meinte Riebau und nannte direkt einige Beispiele: „Wir stellen uns bei Gegentoren nicht gut an. Da fehlt mir bei dem einen oder anderen der Fokus auf das Wesentliche.“ Einige Sachen hätten ihm derweil auch ganz gut gefallen. „Vieles ist so, wie ich mir das in der Grundposition vorstelle. Wir müssen aber an ein paar Details arbeiten“, sagte Riebau. So gelte es etwa, das Positionsspiel bei Kontern zu verbessern.

Das Duell gegen die Bremer begann ausgesprochen munter. Gleich in der ersten Minute gab Marek Janssen einen ersten Warnschuss ab, den FCO-Torwart Hannes Frerichs jedoch abwehrte. Kurz darauf ging es in die andere Richtung – und die Gäste zeigten sich direkt effizient. Affamefuna-Michael Ifeadigo setzte sich über rechts durch und fand in der Mitte den frei stehenden Ebrima Jobe, der abgeklärt ins rechte Eck abschloss (2.). Nur eine Zeigerumdrehung später brachte das gleiche Duo die Delmenhorster wieder in Bedrängnis. Ifeadigo kam dieses Mal über die linke Seite und legte erneut auf Jobe ab, der an SVA-Keeper Malte Seemann scheiterte.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte passierte dann zunächst nicht mehr so viel. Während man bei Oberneuland jedoch stets das Gefühl hatte, dass sie einen gefährlichen Angriff initiieren können, fehlte Atlas die Präzision in den Zuspielen. Die Gastgeber schafften es zu selten, den Ball in die Gefahrenzone zu bringen. Weitere gute Möglichkeiten gab es eigentlich nur auf der anderen Seite. Tom Trebin kam frei zum Schuss, zielte aber knapp über die Latte (41.), drei Minuten später lief Tim Kreutzträger auf das Atlas-Tor zu, wurde aber von Jan-Niklas Wiese ganz stark abgegrätscht.

Es musste aus Sicht der Delmenhorster eine Steigerung her – und die kam nach der Pause auch. Die Riebau-Elf probierte mehr und hatte in Person von Oliver Rauh die erste gute Chance des zweiten Durchgangs. Frerichs lenkte den Versuch jedoch noch um den Pfosten (52.). Mit Steven Müller-Rautenberg brachte Riebau in der 67. Minute den Schützen des Ausgleichstreffers. Er brauchte nur kurze Zeit, um einen schönen Angriff über die Stationen Kevin Radke und Emiljano Mjeshtri aus kurzer Distanz zu vollenden (71.).

Die Freude währte allerdings nicht lange. Der beste Mann auf dem Platz, Ebrima Jobe, nahm Tempo auf und steckte perfekt durch auf Kreutzträger, der stark abschloss (77.). Jobe selbst markierte sieben Minuten später per Abstauber den dritten Treffer der Bremer. Atlas gab sich aber noch nicht geschlagen. Mjeshtri fand mit seiner Flanke in der Mitte des Strafraums Devin Isik, dessen platzierter Kopfball unten rechts einschlug (89.). Zu mehr sollte es nicht reichen.

Weitere Informationen

SV Atlas Delmenhorst - FC Oberneuland 2:3 (0:1)

SV Atlas Delmenhorst: Seemann - Lingerski, Plendiskis (73. Isik), Köster (61. Mjeshtri), Plichta (27. Schmidt), Prießner (73. Vollmer), Karli, Rauh (61. Radke), Osei (69. Müller-Rautenberg), Janssen (69. Hein), Wiese (46. Morikami)

FC Oberneuland: Frerichs (46. Horsch) - Göcke, Nukic, Kreutzträger, Han, Jobe, Trebin, Hertes, Tyca (46. Bauer), Ifeadigo, Dogan

Tore: 0:1 Ebrima Jobe (2.), 1:1 Steven Müller-Rautenberg (71.), 1:2 Tim Kreutzträger (77.), 1:3 Ebrima Jobe (84.), 2:3 Devin Isik (89.) SEE