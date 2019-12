Am Ende hat es nur zu einem Punkt gereicht. Die Verbandsliga-Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum mussten an ihrem Heimspieltag zwei Niederlagen hinnehmen – eine deutliche und eine knappe. Während das Team von Trainer Thorsten Preis gegen den ungeschlagenen Tabellenzweiten VC Nienburg noch mit 0:3 den Kürzeren zog, fehlte beim 2:3 gegen den SC Langenhagen II nicht viel zum Sieg.

VG Delmenhorst-Stenum - VC Nienburg 0:3 (23:25, 17:25, 16:25): Laut Thorsten Preis waren die Gastgeberinnen gegen den Favoriten zunächst gut im Spiel. „Wir hätten den ersten Satz gewinnen können“, meinte der Coach. Letztlich entschied aber doch Nienburg den Durchgang knapp für sich. Der zweite Satz war eine engere Angelegenheit, als es das Resultat vermuten lässt. Erst im dritten Abschnitt musste sich die VG dann recht klar geschlagen geben.

VG Delmenhorst-Stenum - SC Langenhagen II 2:3 (25:22, 18:25, 25:21, 22:25, 10:15): Dass die Delmenhorsterinnen auch in der zweiten Partie unterlagen, hätte nicht sein müssen. „Wir haben den Sack einfach nicht zugemacht. Das ist sehr ärgerlich. Es waren alle Chancen da“, sagte Preis. Seine Akteurinnen seien daher frustriert und niedergeschlagen gewesen. „Wir sind unter unseren Möglichkeiten geblieben“, monierte der VG-Coach. Letztlich sei es auch eine Kraftfrage gewesen. Einige Spielerinnen standen in beiden Begegnungen in jedem Satz auf dem Feld. „Da merkt man schon, dass die Durchsetzungsfähigkeit leidet“, meinte Preis. Hinzu kam, dass sich im Tiebreak eine VG-Akteurin verletzte, was die Mannschaft durcheinandergebracht habe.

In der Tabelle belegt Delmenhorst-Stenum aktuell mit neun Zählern den sechsten Platz. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt vier Punkte. Weiter geht es am 14. Dezember mit einem Auswärtsspiel gegen den Dritten TV Bremen-Walle 1875. Eine schwierige Aufgabe, die das Preis-Team jedoch zuversichtlich angeht, wie der Trainer versicherte.

VG Delmenhorst-Stenum: Cebotareva, Dittmar, Schaar, Gärtner, Uhlhorn, Nogatz, Wild, Maaß.