Daniel Kleinert. (EF)

Wetzlar. Auf großer Bühne hat sich kürzlich der Ex-Huder Daniel Kleinert präsentiert: Der 20-Jährige, der mittlerweile für den Drittligisten ASV Grünwettersbach spielt, war bei den Deutschen Tischtennis-Meisterschaften aktiv. Fast wäre die Bühne sogar noch größer geworden: Nur ein Sieg fehlte dem Abwehrspieler, um gegen den neuen Rekordmeister und ehemaligen Weltranglistenersten Timo Boll bei dessen letzten nationalen Titelkämpfen anzutreten.

Kleinert, der zur Rückrunde ins obere Paarkreuz der 3. Liga hochgerückt ist und dort aktuell auf eine Bilanz von 5:5 Siegen kommt, setzte sich in seiner Gruppe mit 3:0 Siegen durch und zeigte sich danach selbstkritisch wie schon zu Huder Zeiten: „Ich habe eigentlich nur ein richtig gutes Spiel gemacht, die anderen beiden waren zwar erfolgreich, aber nicht gut“, meinte er. Das angesprochene gute Spiel war das letzte in der Gruppe gegen Gerrit Engemann vom Zweitligisten TTC GW Bad Hamm, das Kleinert souverän mit 3:1 gewann. Zuvor hatte er den Einzug in die Hauptrunde schon durch ein 3:1 gegen Johann Koschmieder (Hohenstein-Ernstthal, Oberliga) und ein knappes 3:2 nach 7:9-Rückstand im fünften Satz gegen Daniel Rinderer (FC Bayern München, Regionalliga) gesichert.

Nach den Gruppenspielen stiegen dann auch die 16 gesetzten Spieler ins Turnier ein, unter ihnen Kleinerts Gegner Michael Servaty vom Regionalligisten TG Neuss. Die Auslosung zeigte eine Besonderheit: Der Sieger dieses Duells würde im folgenden Achtelfinale wohl auf Timo Boll treffen, der im Vorfeld angekündigt hatte, dass dies seine letzten Deutschen Meisterschaften sein würden.

Servaty steht auf Rang 21 der deutschen Rangliste – ein schwieriges, vielleicht aber nicht unmögliches Los für Kleinert, der mittlerweile selber bis auf Rang 40 vorgerückt ist, unter anderem durch den Gewinn der Baden-Württembergischen Meisterschaften. Der Ex-Huder kam aber nie ins Spiel, zu unpräzise waren seine Abwehrbälle, um die harten Vorhand-Schüsse seines Gegners zu unterbinden. Am Ende hieß es 4:0 für Servaty. „Ich weiß nicht, ob ich gegen ihn gewinnen kann, wenn ich gut spiele. Aber das war einfach desolat. Mit solch einer Leistung in solch einem Spiel auszuscheiden, ist einfach ganz bitter“, erklärte Kleinert, der nach dem Turnier unzufrieden war, obwohl er seine Bilanz aus dem vergangenen Jahr (0:3 Spiele, 0:9 Sätze) deutlich übertroffen hatte.

Aber die Ansprüche sind gestiegen beim ehrgeizigen Abwehrspieler, der zwei Jahre für den TV Hude in der Oberliga aktiv war, bevor er zum TSV Schwalbe Tündern in die Regionalliga wechselte. Mittlerweile spielt er in seinem zweiten Jahr in Grünwettersbachs Drittliga-Mannschaft. Aufgrund seines attraktiven Abwehrspiels wurde Kleinert zuletzt auch im deutschlandweiten TT-Portal „mytischtennis“ vorgestellt und hat auf seinem eigenen Youtube-Kanal („The Chopper“) mittlerweile oft schon nach kurzer Zeit mehr als 15 000 Zugriffe auf die Videos seiner Spiele.

Servaty gewann übrigens gegen Boll einen Satz, verlor die anderen vier aber sehr deutlich. Am Ende sicherte sich Timo Boll mit einem 4:0 über Patrick Franziska seine 13. Deutsche Meisterschaft im Einzel.