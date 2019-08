Die Ausgangslage ist natürlich vollkommen klar. Wenn an diesem Sonnabend der SV Atlas Delmenhorst in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den SV Werder Bremen trifft, lässt sich die Favoritenrolle des Bundesligisten mit dem Adjektiv haushoch eigentlich nur unzureichend beschreiben. Alles andere als ein Weiterkommen der Grün-Weißen wäre schlichtweg eine riesengroße Sensation. Das wird allen Beteiligten bewusst sein.

Doch das rein Sportliche ist bei dem Duell ohnehin nur ein Aspekt von vielen. Die gesamte Konstellation ist aller Wahrscheinlichkeit nach einmalig. Ein Pflichtspiel zwischen einem Erst- und einem Fünftligisten aus zwei unmittelbar benachbarten Städten, ein nahezu ausverkauftes Weserstadion, Flutlicht-Atmosphäre, Live-Übertragung im Fernsehen – Fußballherz, was willst du mehr? Für die Verantwortlichen und Spieler des SV Atlas kann es daher – bei allem sportlichen Ehrgeiz – eigentlich nur ein Motto geben: hinfahren und genießen.

An diesem ganz besonderen Pokal-Abend geht es um ein Gänsehaut-Erlebnis, an das sie sich mit Sicherheit ihr ganzes Leben lang erinnern werden. Auch wenn das nackte Resultat am Ende wohl ein negatives sein wird: Der SV Atlas Delmenhorst kann in diesem Spiel nur gewinnen.