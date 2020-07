Ofure Okojie (Nummer 289) belegt über 100 Meter in der deutschen Jahresbestenliste der Altersklasse W14 den dritten Platz. (INGO MOELLERS)

Beim ersten Ferien-Abendsportfest 2020 des hiesigen Leichtathletik-Kreises haben die Aktiven des Delmenhorster TV einige richtig starke Leistungen gezeigt. Insbesondere die zwölfjährige Ofure Okojie trumpfte im Delmenhorster Stadion auf. Für DTV-Abteilungsleiter Richard Schmid verdiente ihre Darbietung „selbst bei zurückhaltender Betrachtung das Prädikat sensationell“.

Im 75-Meter-Lauf verbesserte sie ihre Bestzeit um 15 Hundertstel auf 9,98 Sekunden. Damit entschied Ofure Okojie den Wettbewerb in der weiblichen Jugend U14 deutlich für sich. In der niedersächsischen Jahresbestenliste der Altersklasse W13 belegt sie ebenfalls den ersten Rang.

Die DTV-Athletin wusste darüber hinaus auch über 100 Meter vollauf zu überzeugen. Sie legte die Strecke in 12,86 Sekunden zurück, gewann damit sogar in der weiblichen Jugend U16 und verbesserte ihre letztjährige Bestleistung um eine Sekunde. In der deutschen Jahresbestenliste der Altersklasse W14 belegt Ofure Okojie den dritten Platz, in Niedersachsen thront sie an der Spitze. Beim Ferien-Abendsportfest war übrigens keine Athletin irgendeiner Altersklasse schneller.

Die ein Jahr jüngere Sofia Muche lief die 75 Meter in ihrem ersten Rennen überhaupt in 10,48 Sekunden. Damit liegt sie in der Altersklasse W12 auf Rang eins der Landesbestenliste. „Hier wächst ebenfalls ein Riesentalent heran“, meinte Richard Schmid. Fabian Kuhfeld absolvierte trotz deutlich reduzierten Trainingsumfangs die 100 Meter in 11,30 Sekunden und hätte sich mit dieser Zeit am Wochenende zuvor bei den Bezirksmeisterschaften – wenn er angetreten wäre – souverän den Titel bei den Männern geholt.

Auch der noch 14-jährige Leonard Brockhoff stellte drei neue persönliche Bestleistungen auf. Im Weitsprung schaffte er 5,20 Meter, die 100 Meter sprintete er in 13,15 Sekunden und über 800 Meter kam er nach 2:33,94 Minuten ins Ziel. „Mit Brockhoff hat der DTV ein Mehrkampftalent in seinen Reihen“, sagte Schmid. Trotz des nicht unerheblichen Umbruchs in der Leichtathletik-Abteilung – reduzierter Trainerstab, deutlich weniger Athleten – könne sich der DTV mit diesen Ergebnissen sehen lassen.

Auch Aktive des TV Hude gingen beim Ferien-Abendsportfest im Stadion an den Start. Timo Trmac siegte im Weitsprung der Männer mit 5,36 Metern. Marike Trosin landete im 800-Meter-Lauf der weiblichen Jugend U16 mit ihrer Zeit von 2:34,18 Minuten auf dem dritten Platz. Steven Kühn legte die 800 Meter in 2:23,59 Minuten zurück und wurde damit bei den Männern Fünfter. Arvid Tönjes absolvierte die 100 Meter in 13,85 Sekunden und wurde damit Zweiter in der männlichen Jugend U18. Die gleiche Platzierung ergatterte er im Weitsprung mit 4,72 Metern. In der weiblichen Jugend U20 startete Larissa Lange über 800 Meter und wurde in 2:41,84 Minuten Dritte.