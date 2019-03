Bruchlandung für den SV Atlas: Marvin Osei brachte zwar durchaus Aggressivität in die Partie nach seiner Einwechselung, aber offensive Akzente setzte auch er nicht. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. So richtig erklären konnte Olaf Blancke die Leistung des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst daheim gegen Armina Hannover nicht: „Man macht sich als Trainer natürlich Gedanken, warum es in der einen Woche so und in der folgenden völlig anders läuft.“ Tief enttäuscht zeigte er sich wegen der Leistung seiner Mannen beim 0:3 (0:0). „Wir haben viel mehr erwartet und gehofft, eine bessere Leistung zeigen zu können“, sagte Blancke.

Die Delmenhorster boten dieselbe Startelf auf, die vergangene Woche beim Spitzenreiter HSC Hannover mit einer starken Darbietung ein 0:0 geholt hatte. Doch von Beginn an fanden die Blau-Gelben nicht in die Partie. Laut Blancke fehlten 20 Prozent Leistung im Vergleich zum HSC-Spiel. „Wir haben in keiner Weise das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, sind hinterhergelaufen und nicht in die Zweikämpfe gekommen“, monierte der SVA-Coach. Zudem bemängelte er „immer wieder leichte Abspielfehler und unnötige Ballverluste“. Diese waren die Ursache, warum die Delmenhorster im ersten Durchgang nicht eine Torchance zustande brachten.

Da die Arminia allerdings auch kaum den Vorwärtsgang fand, passierte im ersten Durchgang bis auf eine Szene nahezu nichts Erwähnenswertes: In der 26. Minute vertändelte Dennis Mooy im Aufbau den Ball, Marlo Siech eilte daraufhin Adris Jankir hinterher, doch der setzte das Leder alleine vor Florian Urbainski von halbrechts rund einen Meter links neben den Kasten. „Hätten wir in der ersten Halbzeit den letzten Pass konzentrierter gespielt, hätten wir in Führung gehen können“, merkte Arminia-Coach Adem Cabuk an. Seine Mannen fabrizierten im ersten Durchgang zumindest Halbchancen durch Delchad Janki (9./geblockt von Siech) und Adris Jankis (19./gehalten von Urbainski). Ansonsten standen beide Defensivreihen stabil. Arminia-Torwart Bulut Tuerkoglu musste nur dann eingreifen, wenn Leon Lingerski einen Einwurf an den Fünfer schleuderte oder Ecken und Freistöße in den Strafraum segelten. „Wir haben die Standards gut verteidigt“, lobte Cabuk. Einen Torschuss gab Atlas nicht ab.

Zur Pause wechselte Blancke Mittelstürmer Aladji Barrie für den unauffälligen Thade Hein ein, Musa Karli rückte dafür neben Nick Köster auf die Sechs, Patrick Degen auf die Zehn, Oliver Rauh aus der Spitze nach rechts. Und zunächst machten die Blau-Gelben vor rund 800 Zuschauern den besseren Eindruck. Barrie schloss von links aus dem Strafraum ab (46.), Degen aus 16 Metern per Drehschuss. Beide Versuche waren eher harmlos, dennoch spielte Atlas nun nach vorne. „Wir wussten, dass Atlas nach der Pause mit Dampf rauskommt. Gerade mit den tollen Fans hier im Rücken“, sagte Cabuk. Nach den ersten zaghaften Versuchen folgten jedoch keine weiteren Richtung Arminia-Tor. Auf der anderen Seite fiel nach einem echten Sonntagschuss das 1:0 für Hannover ein wenig aus dem Nichts. Musa Karli verlor am rechten Strafraumeck der Arminen den Ball und monierte dabei ein Foulspiel. Der gute Schiedsrichter Marco Scharf ließ jedoch berechtigterweise weiterlaufen. Der Ball gelangte auf direktem Weg auf den rechten Flügel zu Jovan Hoffart. Dieser zog unbedrängt in die Mitte und vollendete aus 20 Metern mit links unhaltbar ins lange Eck (60.). „Er hat eine echte Klebe. Ich wundere mich immer, wo er die bei seiner Größe hernimmt“, lobte Hoffarts Coach.

Keine Ideen in der Offensive

Bei Atlas zeigte dieser Treffer Wirkung, in der Folge fehlte die defensive Zuordnung ebenso wie Galligkeit in den Zweikämpfen. „Wir sind nach dem 0:1 gar nicht mehr ins Spiel gekommen. Davor hatte ich eigentlich den Eindruck, dass wir besser drin waren“, berichtete Blancke. Hannover hätte direkt nach dem ersten Tor das zweite nachlegen können, als Mohamed Darwish von halblinks alleine auf Urbainski zulief. In der Mitte lief einer seiner Mitspieler Karlis Plendiskis völlig unsinnig in die Beine, sodass es Freistoß für Atlas gab. Nachdem Darwish (66.) und Adris Jankir (67.) weitere Warnschüsse abgegeben hatten, traf Delchad Jankir die Latte (73.). Zuvor hatte er Mooy ausgetanzt. Ohnehin trug Arminia die Mehrzahl ihrer Angriffe über die rechte Offensivseite vor, wo Mooy regelmäßig das Nachsehen hatte. Allerdings erhielt er auch kaum Unterstützung. Für die Blau-Gelben zielte Degen aus 17 Metern zu hoch, Musa Karli brachte einen 25-Meter-Freistoß aufs Tor, den Tuerkoglu sicher hielt.

Rund eine Viertelstunde vor Schluss sorgte Arminia, angefeuert von gut drei Dutzend mitgereisten Fans, für die Vorentscheidung. Zunächst spielte Urbainski einen Freistoß aus der eigenen Hälfte über Thomas Mutlu unnötig ins Seitenaus, Gürkan Öney kam in der Folge des Einwurfs von links zu einem flachen Abschluss, den Urbainski nur in die Mitte abwehren konnte, wo Mohamed Darwish freistehend zum 2:0 abstaubte (78.). Die Luft war bei den Blau-Gelben nun raus. Nach einer Ecke kassierten sie noch das 0:3. Adris Jankir stand im Fünfer vollkommen ungedeckt und hatte gar keine andere Wahl, als die Hoffart-Flanke einzunicken (83.). „Es hat die Mannschaft gewonnen, die weniger Fehler gemacht hat. Wir waren vorne außerdem sehr effektiv“, fasste Cabuk zusammen.

Durch Hannovers Sieg wird die Oberliga zur Zwei-Klassen-Gesellschaft. Arminia auf Rang sieben hat nun 35 Punkte, Atlas auf Platz acht 29. Das sind nur drei Zähler mehr als der MTV Wolfenbüttel auf dem drittletzten Rang. Da Eintracht Braunschweig seine U23 zurückzieht und auf den letzten Platz gesetzt wird, steigen nur drei Teams ab. BV Cloppenburg und der VfL Oythe sind bereits hintendran.