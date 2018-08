Harpstedt Ole Volkmer (blaues Trikot) entwickelte sich zum Albtraum für Wildeshausens Torhüter Phil-Heiko Wohler. (INGO MÖLLERS)

Harpstedt. Für die Fußball-A-Junioren der SG DHI Harpstedt geht es in dieser Saison in der Bezirksliga nur um den Klassenerhalt. „Dafür wollen wir so schnell wie möglich die nötigen Punkte sammeln“, betonte Trainer Michael Würdemann. Dass es bereits zum Auftakt den ersten Dreier gab, hatte Würdemann hauptsächlich seinem Zehner Ole Volkmer zu verdanken, der mit einem Dreierpack das Kreisderby gegen den VfL Wildeshausen letztlich entschied. Dreimal glichen die Gäste aus, doch Volkmers Seitfallzieher in der 88. Minute sicherte dem Gastgeber den nicht unverdienten 4:3 (2:1)-Erfolg. „So starte ich gerne in die Saison“, freute sich Würdemann, während seine Mannschaft im Kreis den bekannten „Derbysieger“-Klassiker anstimmte.

Dafür, dass sich beide Mannschaften eher als Abstiegskämpfer einschätzen, war es ein ansehnliches Duell auf dem Harpstedter Platz am Freibad, dem die Maulwürfe in der Sommerpause ordentlich zugesetzt hatten. Mit drei Treffern glänzte Volkmer, der aus seiner Spielmacherposition immer wieder in die Spitze vorstieß und noch zu zwei weiteren Möglichkeiten kam. Trotzdem war die Niederlage für Wildeshausen bitter: „So ein Gegentor kurz vor Schluss tut sehr weh“, trauerte VfL-Coach Maximilian Iken einem möglichen Punktgewinn nach. „Ein Zähler wäre nicht unverdient gewesen. Wir haben viel riskiert, am Ende aber verloren.“

Beide Mannschaften begannen mit ähnlicher Spielanlage, setzten auf Mittelfeldpressing und versuchten sich im Konterspiel. Das gelang vor 80 Zuschauern jedoch zunächst nur den Gastgebern: Wildeshausens Torwart Phil-Heiko Wohler musste oft seine Kunst im Herauslaufen unter Beweis stellen, rettete so bereits nach vier Minuten gegen Jacob Köhler. Nach Doppelpass mit Lukas Brümmer stand Volkmer zum ersten Mal frei vor Wohler und schob zum 1:0 ein (8.). Nach einer weiteren Rettungstat von Wohler gegen Köhler musste auch DHI-Keeper Luca Weichler zupacken – das gelang ihm gegen Ardalan Ziblo (11.).

Wildeshausen gleicht aus

Die anfangs zielstrebigen Hausherren ließen sich fortan durch viel Wildeshauser Ballbesitz einlullen. Trotzdem fiel der Ausgleich unerwartet, weil Christoph Kammann etwas unglücklich Jakob Iken foulte und VfL-Kapitän Leon Hoppe den Strafstoß cool verwandelte (27.). Jetzt wachte Harpstedt wieder auf und erzielte durch Mewes Wessel ein strittiges Abseitstor (31.). Vier Minuten später markierte Volkmer das reguläre 2:1 – erneut nach Pass von Brümmer, wobei Volkmers Ballannahme technisch sehr anspruchsvoll war.

„In der zweiten Halbzeit ist das Spiel dann ziemlich hektisch geworden. Eigentlich völlig unnötig“, meinte Würdemann. Trotzdem blieb es immer fair, und mit dem 2:2 von Hoppe – der Innenverteidiger verwandelte einen Freistoß wunderbar vom rechten Strafraumeck in den linken Winkel – zog der VfL wieder gleich (52.). Volkmer hätte im Gegenzug aus ähnlicher Freistoßposition ebenfalls fast getroffen. Dafür brauchte es eines weiteren Standards: Hendrik Wessel trat das Leder hoch und weit, Kammann holte den Kopfball gegen Torwart Wohler, sodass Matthis Panning volley aus drei Metern zum 3:2 einnetzen konnte (70.).

Die hohe Laufbereitschaft beider Mannschaften machte sich jetzt bemerkbar, immer wieder stoppten Krämpfe einzelner Akteure den Spielfluss. Die meisten Reserven besaß aber offenbar Wildeshausens Nummer zehn: Dilofan Alhaidar nahm auf seinem Weg zum 3:3 (78.) fast die gesamte Harpstedter Abwehr plus Torwart auseinander, als er von der rechten Strafraumkante zur Grundlinie und wieder zurück dribbelte und den Ball schließlich zum dritten Ausgleich ins lange Eck schlenzte. So weit, so schön. Da wollte ihm Volkmer jedoch nicht nachstehen und traf in der 88. Minute nach einem Freistoß und Getümmel im Strafraum per Seitfallzieher zum entscheidenden 4:3. Unglücklich für Wildeshausen, zumal Alhaidar noch die Möglichkeit zum 4:4 hatte.