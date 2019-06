Nick Köster und sein SV Atlas Delmenhorst kassierten zum Testspiel-Auftakt eine Niederlage, die zu hoch ausfiel. (INGO MÖLLERS)

Schattige Stellen waren am Sonnabendnachmittag Mangelware auf der Sportanlage des TuS Hasbergen am Tell – und auf dem Fußballplatz gab es sie eigentlich gar nicht. Die Sonne zeigte, wie sie es derzeit ja des Öfteren tut, so richtig, was in ihr steckt. Keine optimalen Bedingungen also für das erste Testspiel des SV Atlas Delmenhorst in der Vorbereitung auf die neue Saison. Doch trotz der brütenden Hitze bot der Oberligist gegen den klassenhöheren Kontrahenten Hannover 96 II vor rund 300 Zuschauern eine ordentliche Vorstellung. Die 0:3 (0:1)-Niederlage fiel in jedem Fall zu hoch aus.

Trainer Key Riebau war durchaus zufrieden mit dem, was er von seinem Team gesehen hatte. „Das Wichtigste war, dass man sieht, dass die Laufbereitschaft da ist. Dass noch nicht alles klappen kann, ist völlig legitim. Wir haben wenige Großchancen zugelassen und uns selbst welche erspielt. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben“, meinte der neue Coach nach seinem Einstand. Überhaupt sei die erste Trainingswoche gut verlaufen. „Ich bin positiv gestimmt, was den Anfang der Vorbereitung betrifft. Die Jungs haben Gas gegeben. Es geht jetzt darum, die Ausdauer auf Hochtouren zu bringen“, sagte Riebau. In der Mannschaft stecke viel Potenzial, das es jetzt auszuschöpfen gelte.

Angedeutet haben die Blau-Gelben das erwähnte Potenzial gegen die Hannoveraner über weite Strecken der Begegnung. Zwar geriet Atlas durch einen Treffer von Nikita Marusenko früh in Rückstand (9.), ließ sich davon im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Die Gastgeber standen hinten recht sicher, waren bissig in den Zweikämpfen und legten selbst immer wieder den Vorwärtsgang ein. Ab Mitte des ersten Durchgangs waren sie sogar leicht im Vorteil. Pech hatte Kevin Radke, dessen Fernschuss wohl ziemlich genau gepasst hätte, aber vom 96-Keeper noch mit den Fingerspitzen über die Latte gelenkt wurde (30.).

Kurz vor der Pause hatte Marco Prießner noch eine Gelegenheit, als er den Ball im Strafraum bekam, es aber zu kompliziert machte und den Gäste-Torhüter so vor keine großen Probleme stellte (44.). Kurz zuvor war Hannover mal wieder gefährlich vor dem Atlas-Tor aufgetaucht. Nach einem Ballverlust von Marlo Siech steuerte ein 96er alleine auf Malte Seemann zu, brachte aber lediglich einen harmlosen Lupfer zustande, den der SVA-Schlussmann locker abfing.

In den zweiten 45 Minuten setzte sich das weitgehend ausgeglichene Geschehen fort. Nachdem offensiv auf beiden Seiten zunächst eine knappe Viertelstunde lang wenig passiert war, verzeichnete Atlas in Person von Steven Müller-Rautenberg, dessen Kopfball nach einer Freistoßflanke von Nick Köster knapp vorbeiging, die erste gute Möglichkeit der zweiten Halbzeit (58.). Später scheiterte Emiljano Mjeshtri aus kurzer Distanz am gut reagierenden 96-Keeper (72.).

Dass das zweite Tor der Partie letztlich auf der anderen Seite fiel, hatte sich nicht wirklich angedeutet. Doch plötzlich war Moussa Doumbonga auf dem Weg Richtung Atlas-Tor und schloss eiskalt ab (74.). Nur vier Minuten später musste Marco Drawz nach einer schönen Kombination bloß noch einschieben. So stand am Ende eine 0:3-Niederlage, die die Kräfteverhältnisse nicht wirklich widerspiegelte.

„Wir hätten ein Tor verdient gehabt“, meinte Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter des SVA, nach dem Abpfiff und hatte damit zweifelsfrei recht. Dafür, dass man sich noch in der ersten Woche der Vorbereitung befinde, habe das „phasenweise sehr gut“ ausgesehen, lobte Fuhrken.