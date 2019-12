Die Herren 40 des Delmenhorster TC haben ihr Saisonfinale in der Tennis-Verbandsliga gegen den SV Nienhagen mit 2:4 verloren. Sie boten aber in eigener Halle gegen den Tabellenführer eine überzeugende Leistung und machten damit deutlich, dass der geforderte Leistungsstandard, um in der nächsten Saison erneut auf dieser Ebene zu starten, durchaus vorhanden ist.

„Jetzt gilt es allerdings zu warten und zu hoffen, dass wir nicht vom bisher sieglosen Tabellenletzten TC Nordheide, der allerdings noch zwei Spiele zu absolvieren hat, überholt werden und dann den bitteren Weg des Abstiegs gehen müssen“, sieht DTC-Mannschaftsführer Stefan Mackowiak dem weiteren Verlauf der Saison mit einer gewissen Skepsis entgegen. Nicht ohne Grund, denn es hat schon immer in der Schlussphase überraschende Ergebnisse gegeben, die den Verlauf der Meisterschaftsrunde auf den Kopf stellten.

Im Spiel gegen den zum Kreis der Titelanwärter gehörenden SV Nienhagen gelangen den Gastgebern in den Einzeln zwei Paukenschläge. Dank seiner wohl besten Saisonleistung triumphierte Steve Oestmann mit 6:2, 7:5 über den mit einer wesentlich besseren Leistungsklasse ausgerüsteten Alexander Thiele und glich damit die deutliche 2:6, 1:6-Niederlage von Christian Hofmann im Eröffnungseinzel gegen Oliver Lerch aus.

Ein weiterer Ausgleich gelang dann noch einmal durch Benjamin Stahl, der das 0:6, 0:6 von Mackowiak gegen Marcus Seemann egalisierte. Die Nummer eins des Quartetts vom Friesenpark lieferte sich im Spitzeneinzel mit Jörg Bretz eine auf hohem spielerischen Niveau ausgetragene Partie. Nach gutem Start und locker gewonnenem ersten Satz verlor der Delmenhorster den zweiten Durchgang deutlich, sodass der Match-Tiebreak entscheiden musste. Nach wechselnden Führungen hatte Stahl beim 9:8 und eigenem Aufschlag den ersten Matchball, scheiterte aber in dieser Situation beim Service und Volley an der Netzkante. Danach nutzte er aber seine zweite Chance mit einem guten Aufschlag und einem für seinen Gegner unerreichbaren Schmetterball und entschied das Match mit 6:3, 3:6, 11:9 für sich.

Stahl musste aber anschließend im Doppel mit seinem Partner Oestmann beim Stand von 1:3 verletzungsbedingt passen. Da auch das zweite Doppel Hofmann/Mackowiak sich deutlich mit 2:6, 2:6 der Gäste-Kombination Thiele/Seemann geschlagen geben musste, stand die etwas unglückliche Niederlage fest.