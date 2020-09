Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV müssen nach nur einem Spieltag schon eine Zwangspause einlegen. Das Heimspiel gegen den VfL Stade II, das für vergangenen Sonntag angesetzt war, und auch die Auswärtspartie gegen den Hagener SV, die für den 26. September geplant war, wurden abgesagt.

Die Devils hatten sich eigentlich richtig auf den ersten Heimauftritt in der neuen Saison gefreut. Nach dem 84:78-Erfolg beim Auftaktspiel gegen Lesum-Vegesack waren sie sowohl mental als auch körperlich in guter Form und heiß darauf, Stade zu empfangen. Doch Corona machte dem DTV einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund von vermuteten Verdachtsfällen bei Spielern aus Stade fiel das Duell aus. Auch die Partie gegen Hagen wurde vom Niedersächsischen Basketball-Verband abgesetzt. Stade und Hagen hatten sich am ersten Spieltag gegenübergestanden.

Das nächste Spiel für die Delmenhorster steht erst am 25. Oktober auf dem Programm. Die Mannschaft von Stacy Sillektis trifft dann planmäßig in der Halle am Stadtbad auf den SC Rasta Vechta II. Sillektis bedauert die Pause, sieht es aber pragmatisch. „Wir müssen die Dinge so nehmen, wie sie kommen“, sagt er. Testspiele planen die Devils nicht. „Die Zahlen steigen, da muss man nicht zusätzlich was riskieren“, erklärt Sillektis.