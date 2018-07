Sonja Bley ist als Fairness-Richterin beim Oldenburger Landesturnier in Rastede unterwegs. Sie beobachtet das Verhalten der Reiter mit dem Pferd und den anderen Sportlern. (Janina Rahn)

Rastede. Höher, weiter, harmonischer – aber zu welchem Preis? Immer wieder sieht sich der Reitsport der Kritik ausgesetzt. Beispielsweise nach den Deutschen Meisterschaften der Vielseitigkeit dieses Jahres in Luhmühlen: Ein Pferd musste nach einem Sturz eingeschläfert werden. Schnell forderten zahlreiche Menschen in den sozialen Netzwerken, diesen Sport abzuschaffen. Der Tod eines Lebewesens ist sicherlich ein Extremfall und berührt eine Vielzahl von Menschen auf emotionaler Ebene.

Manchmal reicht aber auch schon ein Bild, um eine Debatte loszutreten – das mussten auch die Veranstalter des 70. Oldenburger Landesturniers erfahren. Eine Userin stellte ein Bild eines Pferdes, dessen Hals mit weißen Schaum bedeckt war, online auf Facebook. In dem dazugehörigen Text beschrieb sie zudem, dass das Pferd aufgeregt war und nicht an der Springprüfung hätte teilnehmen dürfen. Flott entbrannte eine Debatte über den Reitsport: Betrachten die Sportler das Pferd als Partner oder doch nur als "Gerät", als Mittel zum Zweck? "Ich habe die Kritik und Bilder gesehen", erzählt Turnierleiter Jan-Christoph Egerer, "als jemand der jahrelang aktiv im Reitsport unterwegs ist, kann ich sagen, dass das Pferd für die Reiter Partner ist. Ein Großteil der Sportler sieht das genauso."

Der Turnierleiter weist bezüglich des Fotos daraufhin, dass manche Tiere wie eben auch Menschen mehr schwitzen würden als andere. Letztlich genieße das Wohl des Pferdes laut Egerer bei der Veranstaltung oberste Priorität. Um das zu gewähren, beobachtet immer jeweils ein zusätzlicher Richter die verschiedenen Abreiteplätze. Egerer: "Das ist streng geregelt. Falsches Verhalten wird bestraft und kann auch zur Disqualifikation führen. Soweit ich weiß, gab es bislang keinen Verstoß hier."

Überhaupt wird Fairness bei dem Turnier im Rasteder Schlosspark großgeschrieben. Seit neun Jahren wird pro Veranstaltungstag ein Reiter einer ausgewählten Prüfung für besonders sportliches Verhalten ausgezeichnet: Fairness-Richterin Sonja Bley lehnt am Zaun des Abreiteplatzes der Vielseitigkeitsreiter. In ihrer Hand hält sie einen Zettel und einen Stift. Sobald ein Reiter in den Parcours gestartet ist, streicht sie seinen Namen durch. Aufmerksam beobachtet sie das Verhalten der jungen Sportler. Worauf achtet sie? Immerhin kann der Begriff Fairness verschieden gedeutet werden. "Zuerst schaue ich, wie harmonisch Reiter und Pferd miteinander arbeiten. Also bleibt der Reiter ruhig, wenn das Pferd unruhig wird oder fährt er auch mit hoch", nennt Bley ein Bewertungskriterium. Wärmt der Sportler sein Pferd schonend auf, lässt er es zu Beginn zehn, 15 Minuten im Schritt laufen, sodass "die Gelenkschmiere kommt und damit keine Schäden entstehen."

Allerdings achtet Bley bei der Vergabe des Fairnesspreises nicht ausschließlich auf das Zusammenspiel von Reiter und Pferd. "Es geht auch darum, wie sich der Sportler verhält. Hält er zum Beispiel die Bahnregel auf dem Abreiteplatz ein. Meistens beobachte ich Nachwuchsprüfungen, deshalb spielt auch das Verhalten der Eltern eine Rolle", erklärt sie. Schreiende Väter oder Mütter, wie man sie öfter auf Fußballplätzen sieht, sind auf Reitplätzen allerdings die Ausnahme. Vielleicht hängt das auch mit den Headsets zusammen, die immer häufiger benutzt werden. "Das kriegen wir ja mit, wer weiß, was da gesagt wird", meint Bley lachend, "als es die noch nicht gab, war es schon lauter, weil man ja für Anweisungen über den Platz schreien musste. Aber Gefluche war auch damals nicht wirklich dabei."

Neun Jahre beobachtet Sonja Bley nun schon das Verhalten der Reiter auf den Abreiteplätzen beim Landesturnier in Rastede. Was ist also ihr Eindruck von der Fairness? "Natürlich macht es der eine besser als der andere. Und sicherlich gibt es Einzelfälle. Aber Bilder zeigen nur einen Moment. Ein Pferd kann sich wie ein Mensch auch mal erschrecken. Besonderes Fehlverhalten ist mir auf dem Abreiteplatz jedenfalls noch nicht aufgefallen", erzählt die Richterin.

Das Pferd also als Partner oder doch als Sportgerät? Rebecca Horstmann von RV Ganderkesee hat eine mehr als deutliche Antwort auf diese Frage: "Mein Fridolin ist Familie für mich, mein allergrößter Schatz. Er darf eigentlich alles. Wenn meine Eltern es erlauben würden, dann dürfte er auch mit ins Haus und in mein Zimmer sowieso." Es sei superwichtig, immer mit dem Pferd zu arbeiten und nicht dagegen. Anders könnte es laut der Dressurreiterin gar nicht funktionieren. Horstmann: "Der Sport, wenn man das überhaupt so nennen kann, bestätigt eigentlich nur das, was wir zusammen zu Hause machen."