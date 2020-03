Robert Plichta (Mitte) besorgte mit einer starken Einzelaktion die Führung für den SV Atlas Delmenhorst. Später ließ er noch ein Abstaubertor folgen. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Die Bilder untermauerten eindrucksvoll, wie wichtig dieser Sieg für den SV Atlas Delmenhorst war. Nach dem Abpfiff der Partie gegen Kickers Emden gingen die Oberliga-Fußballer und ihr Trainer Key Riebau nicht nur zu ihren Fans, sondern stiegen zu ihnen in den Block. Die Feierei konnte beginnen, Gesänge wurden angestimmt. Die Blau-Gelben hatten auch allen Grund zum Jubeln. Sie bezwangen die Gäste aus Ostfriesland verdient mit 3:0 (0:0) und holten damit in ihrem vierten Spiel nach der Winterpause den dritten Dreier. Atlas ist in diesem Jahr in der Liga noch ungeschlagen und belegt weiterhin den zweiten Tabellenplatz.

Die Gastgeber zeigten vor einer stimmungsvollen Kulisse von rund 1800 Zuschauern vor allem im zweiten Abschnitt eine überzeugende Leistung. Zwar profitierten sie auch von ihrer knapp einstündigen Überzahl – Emdens Milad Faqiryar sah in der 34. Minute wegen Meckerns die Ampelkarte –, doch das war nur einer von mehreren Faktoren, die zum Triumph führten. Co-Trainer Malte Müller bescheinigte seinem Team eine „super Mannschaftsleistung“. Die war an diesem Tag auch nötig, denn Atlas musste aufgrund vieler gesperrter oder verletzter Spieler die Startelf auf mehreren Positionen verändern. In der Defensive bildeten mit Flodyn Baloki und Jan-Niklas Wiese zwei Akteure das Innenverteidiger-Duo, die zuvor noch nie gemeinsam in der Abwehrzentrale agiert hatten. Links hinten musste Marvin Osei aushelfen, da Leon Lingerski nach wie vor verletzt ausfällt und Julian Harings gegen Uphusen mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Im Mittelfeld kam Musa Karli dieses Mal defensiver neben Kapitän Nick Köster zum Einsatz, den offensiven Part bekleidete Marek Janssen. Und dessen angestammte Position in der Sturmspitze nahm Robert Plichta ein.

Dass sich eine derart neu formierte Elf erst mal finden muss, versteht sich nahezu von selbst. So kam es, dass die Delmenhorster in einer intensiven, aber über weite Strecken fairen Begegnung etwas Anlaufzeit brauchten. Zwar suchten beide Seiten den Weg nach vorne, doch gefährlich wurde es erst Mitte der ersten Halbzeit. Eine scharfe Hereingabe von Marek Janssen, die ein Emder klärte, war der erste nennenswerte Annäherungsversuch (20.). Vier Minuten später folgte die bis dato beste Chance der Partie. Nick Kösters strammer Fernschuss wurde abgefälscht und ging knapp am Tor vorbei.

Weil der bereits verwarnte Faqiryar sich zu vehement über eine Entscheidung des souverän leitenden Schiedsrichters Lukas Benen beschwerte, wurde er vorzeitig zum Duschen geschickt und erwies seinem Team damit einen Bärendienst. Für die Gäste, die sich bis dato keineswegs versteckt hatten, wurde es nun natürlich erheblich schwieriger. Bis zur Pause hielten sie dennoch das 0:0. Die letzte Aktion der ersten Hälfte war zugleich ihre bis dahin beste Gelegenheit. Einen Freistoß von kurz hinter dem rechten Strafraumeck zog Holger Wulff auf den Kasten, doch SVA-Keeper Florian Urbainski war zur Stelle und lenkte den Ball über die Latte.

Aufruhr im Gästeblock

Atlas ließ hinten kaum etwas zu, im Spiel nach vorne fehlte jedoch die Präzision. Nach dem Seitenwechsel musste hier mehr kommen – und es kam auch mehr. Der zweite Durchgang begann wie gemalt aus Sicht der Delmestädter. Eine starke Einzelaktion von Robert Plichta brachte sie auf die Siegerstraße. Der Stürmer legte sich den Ball zurecht und zog zentral außerhalb des Sechzehners ab. Sein Schuss schlug zum 1:0 im rechten unteren Toreck ein (48.).

Die nächste Szene, die für Aufsehen sorgte, tat dies im negativen Sinne. Im Emder Block fingen einige Gästefans an, sich untereinander zu schlagen (58.). Den einschreitenden Sicherheitskräften und Polizisten gelang es aber, die Situation schnell unter Kontrolle zu bringen.

Auf dem Platz nutzte Atlas seine Überzahl derweil mehr und mehr aus. Aleksandar Jankovic kam im Strafraum zum Abschluss, brachte den Ball jedoch zu unplatziert aufs Tor (64.).

Nachdem Kickers-Schlussmann Siegfried John einen Kopfball von Marco Prießner nach Jankovic-Flanke noch pariert hatte, war er gegen den Abstauber des genau richtig stehenden Plichta machtlos. Das 2:0 gab dem SVA noch einen weiteren Schub. Marek Janssen hatte das Auge für den freien Oliver Rauh, der von rechts flach und platziert ins linke untere Eck abschloss (72.). Für Emden bahnte sich allmählich ein Debakel an, denn die Gastgeber ließen nicht locker. Devin Isik stand im Strafraum völlig frei, schoss den Ball aber praktisch in Johns Arme (75.). Nur fünf Minuten später hatte Jankovic die Riesenchance, auf 4:0 zu erhöhen. Nachdem Rauh im Sechzehner gefoult worden war, trat der Neuzugang zum Elfmeter an – doch John entschärfte seinen Versuch.

So blieb es letztlich beim 3:0. „Natürlich muss man sagen, dass uns der Spielverlauf komplett in die Karten gespielt hat, aber wir haben es auch gut gemacht“, brachte es Malte Müller auf den Punkt. Seine Mannschaft habe sich erst mal ins Spiel reinbeißen müssen. „Das 1:0 war der Dosenöffner“, sagte der Co-Trainer.