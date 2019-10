TV Jahns Marc Pawletta (violett) setzte sich mehrfach entscheidend gegen Cenan Coskun und RW Hürriyet durch und steuerte zwei Tore zum 4:2-Heimsieg seiner Mannen bei. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Nach kleiner Durststrecke hat sich der TV Jahn Delmenhorst im Derby der Fußball-Kreisliga gegen Rot-Weiß Hürriyet mit einem 4:2 (1:1)-Heimsieg zurückgemeldet. Den ersten Dreier nach zuletzt nur drei (sieglosen) Punkten aus den zurückliegenden vier Partien sicherte Marc Pawletta erst in der 93. Minute, zuvor stand die umkämpfte Begegnung lange auf der Kippe. Letztlich war es aber ein verdienter Sieg, wie beide Seiten bilanzierten.

Während sich die personelle Situation im Kader insbesondere bei Hürriyet langsam entspannt, fielen zur Abwechslung beide Trainer aus. Sowohl Arend Arends vom TV Jahn als auch Hürriyets Murat Turan hatte die Grippe ans Bett gefesselt, allerdings hielten sie während der 90 Minuten ständigen telefonischen Kontakt. Bei den Gastgebern war zudem Co-Trainer Frank Palubitzki aus privaten Gründen unabkömmlich. Dadurch fiel die Wahl auf A-Jugend-Trainer René Rohaczynski. Hürriyet wurde in der ersten Halbzeit vom Vorsitzenden Ahmet Sonuvar gecoacht, der jedoch nach der Pause einen anderen Termin wahrnehmen musste. Deshalb übernahm Betreuerin Nathalie Buth das Kommando und hätte aufgrund kluger Wechsel und Umstellungen fast noch einen Punkt für Hürriyet mitgenommen.

Chancen im Minutentakt

Eine große Rolle spielte vor 60 Zuschauern der böige Wind, der auf dem kleinen Platz am Blücherweg selbst Abstöße zu Torchancen werden ließ. Anfangs tat der Rückenwind Hürriyet gut und begünstigte auch das 0:1 durch einen direkt verwandelten Eckball von Mohamed Parvizi Babadi (13.). „Allerdings haben wir zu viele lange Bälle gespielt“, kritisierte Abwehrchef Ibo Ekici. „Dadurch haben wir zu viel dem Zufall überlassen.“ Zudem versteiften sich beide Mannschaften mehr als eine Viertelstunde lang auf Nickligkeiten und Diskussionen. Dass man sich danach wieder beruhigte, lag auch am sehr guten Schiedsrichter Jan-Marvin Schelenz, der über die komplette Spielzeit fehlerfrei blieb. Jahn bemühte sich um mehr Spielkultur, kam aber nur zu einer echten Tormöglichkeit. Diese verwertete Dennis Geiger nach schönem Diagonalpass von Miles Meyer zum 1:1 (36.).

Der zweite Durchgang hatte deutlich mehr Aufreger vor den Toren zu bieten. Beide Keeper glänzten mit starken Paraden, wobei die Violetten sich ein klares Chancenplus erarbeiteten. Die größte Möglichkeit hatte Pawletta schon in der 54. Minute nach langem Befreiungsschlag seines Torhüters Edward Keiser. Dessen Gegenüber Dennis Rülling wurde zu einer tollen Fußabwehr gezwungen. Rülling parierte auch gegen Gabriel Hirsz (57.), im Gegenzug tauchte Keiser einen Flachschuss von Parvizi Babadi aus dem langen Eck. Machtlos war Keiser dann 60 Sekunden später. Geiger spielte einen für seine Mitspieler unerreichbaren Rückpass, den Berat Uyar erlief und aus spitzem Winkel zum 1:2 einschob (59.). Doch Jahn produzierte weiter Chancen im Minutentakt. Pascal Sroka zwang Rülling zur nächsten starken Parade (61.), den nachfolgenden Eckball köpfte Pawletta an die Latte. Diesmal blieb Jahn in der Szene, erkämpfte den Abpraller zweimal zurück und schließlich gelang Pawletta im Gewühl der erneute Ausgleich (61.).

Auch der erstmaligen Jahn-Führung ging ein Eckball voraus, nachdem Ibo Ekici zuvor noch in letzter Sekunde vor Pawletta retten konnte. Sean Gradtke zog die Ecke auf den langen Pfosten, wo Burak Yaman völlig blank zum 3:2 (69.) einköpfen konnte. „Das Tor fiel in einer Phase, wo wir endlich angefangen hatten, Fußball zu spielen“, rätselte Ekici später. Hürriyet übernahm jetzt plötzlich das Kommando, besonders nachdem Cenan Coskun aus der Innenverteidigung in den Sturm beordert worden war. Coskun forderte Keiser mit zwei beherzten Schüssen zu Klasse-Paraden (76./85.), ehe Pawletta von Paul Leis bedient zum 4:2 abschloss (90.+3). „Wir dürfen uns nach dem 3:2 nicht so tief stellen, da haben wir völlig den Zugriff verloren. Trotzdem waren wir die bessere Mannschaft, wir haben nur unsere Chancen nicht ausreichend genutzt“, fasste Rohaczynski sein Debüt als Herren-Trainer zusammen.