Trainer Maik Haverkamp ist mit der Entwicklung der Damen des TV Neerstedt hochzufrieden. Gegen die direkte Konkurrenz gewann der TVN bisher immer. (INGO MÖLLERS)

Wilhelmshaven. Die Damen des TV Neerstedt schwimmen auf einer kleinen Erfolgswelle. Im dritten Spiel hintereinander blieben die Schützlinge des Trainergespanns Maik Haverkamp/Michael Kolpack unbesiegt. Mit dem 30:24 (13:15)-Auswärtssieg beim Wilhelmshavener SSV landete das Team um Spielmacherin Agnieszka Blacha den anvisierten Erfolg in der Handball-Oberliga. „Wir haben uns jedoch schwergetan und lagen bis in die zweite Halbzeit zurück“, berichtete Haverkamp. „Erst in der zweiten Halbzeit konnten wir das Geschehen bestimmen und uns einen Vorsprung erarbeiten, der am Ende in einem klaren Sieg mündete. Unser Team ist wirklich gut auf Kurs Nichtabstieg. Jetzt kann es erst einmal Weihnachten werden“, freute er sich.

Gleich fünf Werferinnen durften sich bis zum 2:5 für den TVN in die Torschützenliste eintragen: Wiebke Kieler, Delia Mathieu, Blacha, Nadja Albes und Cordula Schröder-Brockshus sorgten für den Drei-Tore-Vorsprung. Die Gastgeber aus der Jadestadt glichen jedoch nicht nur zum 5:5 und 7:7 aus, vielmehr übernahmen sie nach Treffern durch Melanie Cronenberg, die zwölffache Torschützin Lena Lange-Emden und Isabel Freudenberg ihrerseits die Führung zum 10:7 (19. Minute). „Bis zur Halbzeitpause haben wir uns erneut etwas unter Wert verkauft und haben zu viele technische Fehler und auch Fehlversuche verzeichnet“, resümierte Haverkamp. Folgerichtig lagen die Neerstedter Gäste beim Gang in die Kabine mit 13:15 zurück.

Nach dem 13:16-Rückstand starteten die Damen des TV Neerstedt eine Aufholjagd, die rasch von Erfolg gekrönt war. In der 33. Spielminute erzielte Stefanie Hanuschek den 17:17-Ausgleich, ehe der TVN sogar wieder die Führung übernahm. Entgegen kamen den Gästen zwei Zeitstrafen gegen den WSSV, sodass ein 21:19 zu Buche stand, obwohl der TVN in diesen Minuten bereits den zweiten Strafwurf ausließ. In der entscheidenden Phase der Partie zwischen der 42. und 48. Minute schraubten Kurok, Albes, Blacha und Hanuschek das Ergebnis auf 26:21, den erspielten Vorsprung verteidigten die Gäste bis zum 30:24-Endstand.

„Wir haben jetzt gegen den ersten unserer direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg 4:0 Punkte geholt und weisen auch gegen die anderen drei eine makellose Bilanz auf“, freute sich Haverkamp nach dem Spiel. „Bisher vermögen wir in diesen wichtigen Begegnungen stets unser Leistungsvermögen gut auf die Platte zu bringen. Wir Trainer sind mehr als zufrieden und wollen jetzt mit den Mädels den nächsten Schritt gehen. Das sind Punktgewinne gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld. Das gehen wir dann im neuen Jahr an“, blickte er zuversichtlich voraus.

Mit 11:17 Punkten überwintert Neerstedt auf Platz elf und wird wohl keine großen Abstiegssorgen mehr bekommen. Das nächste Punktspiel bestreitet die TVN-Sieben am 27. Januar daheim gegen den Tabellenzweiten VfL Stade.