Sandra Auffarth, hier beim 90. Deutsches Spring- und Dressur Derby auf Nupafeeds La Vista, siegte in Westerstede zum Saisonauftakt nach der Corona-Pause auf Gin & Juice in Westerstede. (Imago)

Westerstede. Sandra Auffarth legte gleich am ersten Turniertag bei den Horse Trials eine Glanzleistung hin und holte 9.0 Punkte in der Geländepferdeprüfung L auf Gin & Juice. Damit siegte sie beim ersten internationalen Vielseitigkeitsturnier seit Beginn der Corona-Krise. Die Horse Trials in Westerstede laufen noch bis Sonntag, 14. Juni.

Das Veranstalterteam des Ammerländer RC musste bis knapp zwei Wochen vor Turnierbeginn zittern, ob die diesjährigen Horse Trials wirklich erlaubt werden. Erst am 28. Mai kam der finale Bescheid der Ämter: Das erste internationale Turnier des Jahres mit Geländepferdeprüfungen A und L, CCI2*S und L sowie CCI3*S und und einer VA wurde genehmigt. All die Mühen und Vorbereitung, um die Corona-Auflagen einzuhalten, hatten sich ausgezahlt und Turnierleiter und Streckenbauer Uwe Meyer konnte aufatmen.

Dabei herrschen besondere Bedingungen bei der Outdoor-Veranstaltung: Beispielsweise sind keine Zuschauer erlaubt, das Turnier muss auf einem entzerrten Gelände veranstaltet werden, es gibt extra Back-to-Back-Stallzeiten ohne Mittelstallgasse für die Pferde, eine detaillierte Personenerfassung, um etwaige Ansteckungswege lückenlos nachvollziehen zu können, muss erfolgen. Die Liste der Corona-Vorsorgemaßnahmen ist lang. Auch bei der Streckengestaltung wurde auf die besondere Situation Rücksicht genommen. Schließlich hatten die meisten Reiter bis jetzt kaum Möglichkeiten, unter Turnierbedingungen zu trainieren und so ist das Gelände eine gute Jahreseinstiegsprüfung, wenn auch nicht ganz ohne Anspruch.

Trotz all der Sonderregelungen und zusätzlicher Corona-Gebühren war der Andrang seitens der Teilnehmer riesig: Von Bundeskaderreitern bis zu lokalen Jungtalenten, von internationalen Gästen bis hin zur deutschen Mannschaftsolympiasiegerin Sandra Auffarth ist das Teilnehmerfeld hochklassig und bunt gemischt. Allein bei der nationalen Prüfung kamen in kurzer Zeit knapp über 200 Nennungen zusammen. Damit ist das Maximum ausgeschöpft, denn mehr Reiter können an einem Tag nicht starten, um Abstands- und Hygienevorgaben nicht zu gefährden.

Für Sandra Auffarth, die renommierte Vielseitigkeitsreiterin des RV Ganderkesee, startete der Wettbewerb dann auch direkt am ersten Turniertag mit Geländepferdeprüfung Klasse L. Einen besseren Einstieg in das Turnier hätte sich Sandar Auffarth kaum wünschen können: Auf ihrem Pferd Gin & Juice holte sie stolze 9.0 Punkte. Auch Auffarths Vereinskolleginnen Pauline Knorr und Heike Jahncke gingen bei dieser Prüfung an den Start. Auf Aevolet M-A-F und LEB Empress schafften sie es mit je 7.7 Punkten aber nicht in die Top-Ten-Platzierungen. Knorr startete am ersten Turniertag zudem auch in der Geländepferdeprüfung Klasse A Abteilung 1 und landete auf San Giorgio J mit 7.5 Punkten auf Platz 17. Den Sieg holte sich Julia Krajewski vom RFV Lingen mit 8.5 Punkten auf Chin Tonic 3.