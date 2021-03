Lukas Strunk (links) und Felix Sonnberg haben den TC Blau-Weiß Delmenhorst aus nachvollziehbaren Gründen verlassen. (gemeinsame BU)? Stunk schließt sich dem TV Grün-Weiß Bad Zwischenahn an, Sonnberg wird Cheftrainer beim TV von 1927 Stadtwerder. (Ingo Moellers)

Im Sommer 2019 sind die Tennisspieler des TC Blau-Weiß Delmenhorst nach einer überzeugenden Saison verdientermaßen in die Landesliga aufgestiegen. Ein Coup, der jedoch der vorerst letzte große Höhepunkt der Blau-Weißen gewesen sein sollte. Denn es folgten der Landesliga-Abstieg im Winter 2020, die Corona-Zwangspause sowie die seit Kurzem bekannten Abgänge zweier Leistungsträger. Lukas Strunk und Felix Sonnberg werden der ersten Herrenmannschaft ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehen. „Sie haben uns aus nachvollziehbaren Gründen verlassen. Für Lukas wurde der Fahrtaufwand zu groß und Felix hat einen Trainerposten angenommen“, erklärt Mannschaftskapitän Carsten Glander und ergänzt: „Dadurch verlieren wir natürlich extrem an Qualität.“

Ein wirkliches Abschiedsspiel gab es für die beiden aufgrund der Corona-Pandemie nicht. Vor mehr als einem Jahr trugen sie vorerst zum letzten Mal das Trikot der Blau-Weißen. Vor allem der Weggang von Sonnberg tut dem Verein weh. Das Eigengewächs hat im Seniorenbereich über elf Jahre lang an der Lethestraße gespielt und durch herausragende Siege große Erfolge gefeiert. Aber auch Strunk fügte sich 2016 bestens ins Team ein und sorgte gleich in seinem ersten Match durch den Sieg gegen den damals hochfavorisierten Andreas Cirja für viel Furore. Auch in den darauffolgenden Jahren brachte er viele Gegner mit seinen kämpferischen Defensivspiel zur Verzweiflung.

Zwei alte Bekannte sind zurück

Nun heißt es Abschied nehmen. Während es Strunk zu seinem Heimatverein TV Grün-Weiß Bad Zwischenahn zieht, wird Sonnberg ab kommenden Sommer Cheftrainer beim Tennisverein von 1927 Stadtwerder in Bremen. Sowohl Strunk als auch Sonnberg werden dann in ihren Vereinen in der Verbandsklasse spielen – eine Liga tiefer also als die Blau-Weißen, die im Sommer in der Verbandsliga antreten werden. Und das obwohl die Delmenhorster eigentlich in die Landesliga aufgestiegen waren. „Wir konnten aufgrund der Abgänge leider keinen Gebrauch des Aufstiegsrechts machen. Es hätte keinen Sinn gemacht“, erklärt Glander.

Trotz der bitteren Abgänge soll der Blick jetzt wieder nach vorne gerichtet werden. Denn der Verein hat auf die personelle Situation reagiert und mit Julian Arciszewski und Marco Wollner zwei alte Bekannte zurück an die Lethestraße gelotst. Beide pausierten lange. Während Wollner vor zweieinhalb Jahr sein bis dato letztes Tennismatch für Blau-Weiß bestritten hatte, liegt das „jüngste“ Pflichtspiel von Arciszewski deutlich weiter zurück – um genauer zu sein neun Jahre. „Der Zeitpunkt hat jetzt gut gepasst. Bei Julian war die Leidenschaft zum Tennis stets vorhanden gewesen. Und zu Marco standen wir sowieso immer in Kontakt“, erklärt Glander. Nun versuchen die beiden Neuzugänge in der relativ kurzen Vorbereitungszeit wieder in Schwung zu kommen. „Wir sind froh, dass wir mit ihnen zwei ehemalige Haudegen gefunden haben. Aber beide sind lange raus. Deshalb bleibt es abzuwarten, wie sie sich schlagen“, dämpft Glander die Erwartungen.

Kampf um den Klassenerhalt

Neben Arciszewski und Wollner werden mit Erik Holzer und Marc Landwehr zwei Spieler in den Kader der Erstvertretung aufrücken, die jahrelang für die Reserve gespielt haben. „Erik hat sich das durch seinen Trainingsfleiß total verdient. Und Marc hat versprochen, dass er den Tennissport, obwohl er auch Fußball und Football spielt, höher priorisieren möchte. Und dann wird er ein Kandidat sein“, berichtet Glander, der das Team weiterhin als Mannschaftskapitän anführen wird, derzeit aber noch angeschlagen ist. Das linke Knie bereitet ihm einige Sorgen. „Ich habe jetzt lange pausiert, spüre aber immer noch ein Stechen im Knie“, sagt er. Zum siebenköpfigen Kader für die anstehende Sommersaison gehören außerdem der an Position zwei agierende Torsten Spille und Ben Brandes, der jedoch nur im Notfall eingesetzt werden soll, an.

Obwohl man aus der Landesliga zurückgezogen hat, gehört das Delmenhorster Team in der Verbandsliga wahrscheinlich nicht zu den stärksten Teams. Im Gegenteil: Aufgrund der Leistungsklassen von den Spielern der anderen Mannschaften zeichnet sich eher ein Kampf um den Klassenerhalt ab. Neben Blau-Weiß gehören der SV Sparta Werlte, Emsteker TC, Osnabrücker TC sowie die Reserve des TV Lohne der Staffel an. Auf dem ersten Blick könnte bei einem Absteiger vermutlich die Mannschaft aus Emstek der größte Mitkonkurrent im Kampf um den Klassenerhalt werden. „Es wird schwer, wir sind auf jeden Fall Außenseiter“, betont Glander, der Lohne und Werlte zu den Aufstiegsanwärtern zählt.

Stand jetzt soll die Saison nach den aktuellen Informationen des Niedersächsischen Tennsiverbandes trotz Pandemie im Mai starten. Glander scheint diesbezüglich jedoch noch skeptisch zu sein: „Wenn die Welle wieder hochgehen sollte, werden wir ab Mai sicherlich nicht spielen können.“ Je nachdem, wann gespielt werden kann, darf man gespannt sein, wie sich die neu aufgestellte Truppe des TC Blau-Weiß Delmenhorst in Zukunft schlagen wird.

Zur Sache

Fünf weitere Mannschaften

Die Blau-Weißen müssen auch im kommenden Sommer wieder auf eine Damenmannschaft verzichten. Bei den Herren hat Sportwart Carsten Glander noch eine Zweitvetretung gemeldet, die in der Bezirksklasse antreten wird. Außerdem spielen die Herren 50 und 60 jeweils in der Verbandsliga, während die Herren 30 weiter unten in der 1. Regionsklasse um Punkte kämpfen werden. Die Fahne bei den Damen hält die Mannschaft der 40er in der Verbandsklasse hoch.