Anette Behnen siegte im Einzel souverän, im Doppel fand sie mit Edeltraud Horstmann jedoch keine Bindung. (INGO MöLLERS)

Hude. Die Damen 50 des Huder Tennisvereins haben auch am zweiten Spieltag der Nordliga ihren Weg in Richtung Meisterschaft konsequent fortgesetzt. Deutlich mit 7:2 gewannen sie die Heimpartie gegen den TV RW Ronnenberg, die bereits nach den Einzeln entschieden war, aber im Doppel eine große Überraschung bot.

Wie die Begegnung zwischen dem zum Kreis der Titelanwärter gehörenden Einheimischen und dem Liga-Neuling ausgehen würde, wurde bereits in den Eröffnungseinzeln deutlich. Chun Oberwandling wie auch Barbara Moser setzten sich jeweils im Schnelldurchgang mit 6:1, 6:0 gegen Dorothee Stinsky beziehungsweise 6:2, 6:3 gegen Almut Heidemann durch.

Etwas länger brauchte Meike Hautz. Bei der Nummer sechs der Gastgeberinnen wechselten Licht und Schatten in rascher Folge, sodass die Entscheidung dieser Partie erst in der Verlängerung fiel. Die Huderin kam zwar gut aus den Startlöcher, verlor zwischenzeitlich aber vollends den Faden. Im Match-Tiebreak überzeugte sie dann wieder in allen Belangen und ging als 6:4, 1:6, 10:7-Siegerin über Britta Schnelle vom Platz.

Auch in den Begegnungen der Runde zwei ging die Erfolgsserie der Gastgeberinnen vorerst weiter. Anette Behnen wie auch Gaby Ulrich ließen nie Zweifel über ihre Siegesambitionen aufkommen und setzten sich mit 6:1, 6:1 gegen Birgit Weiß sowie 6:1, 6:3 gegen Karen Schröder durch.

Zu einem totalen Erfolg nach den Einzeln reichte es aber nicht, da sich Edeltraud Horstmann ihrer Kontrahentin Petra Meissner im Spitzeneinzel mit 1:6, 4:6 geschlagen geben musste. Die Niederlage ging in Ordnung, hatte die Huderin doch kaum eine Chance, die Initiative zu übernehmen. Im ersten Satz wurde sie von der mit großer Power agierenden Gegnerin in die Defensive gedrängt. Das war auch zu Beginn des zweiten Durchgangs der Fall, als Horstmann mit 1:3 in Rückstand geriet. Dann führten erste Konzentrationsschwierigkeiten bei Meissner zu leichten Fehlern und die jetzt fehlerlos agierende Einheimische ging mit 4:3 in Front. Kurzfristig schien es, als könnte die Partie noch kippen. Doch wenig später war die Ronnenbergerin wieder in der Erfolgsspur, agierte wie zuvor souverän und ließ nichts mehr anbrennen.

Da die Partie somit bereits vor den Doppeln entschieden war – und das Spitzenspiel gegen den Barrier TC bereits am kommenden Wochenende ansteht –, wollten die Gastgeberinnen neue Varianten in den Doppeln ausprobieren. Während sich das Duo Oberwandling/Uta Waldmann-Jacobi als Volltreffer erwies und locker mit 6:3, 6:1 gegen Meissner/Schröder gewann, musste die Kombination Ulrich/Hautz in die Verlängerung, um knapp mit 4:6, 6:1, 10:8 über Heidemann/Schnelle zu triumphieren.

Völlig daneben ging das Experiment mit Horstmann/Behnen, die keine Bindung zueinander fanden und mit 3:6, 3:6 gegen Stinsky/Weiß verloren. „Dieses Doppel hat bei uns ganz sicher keine Zukunft. Es ist immer wieder interessant festzustellen, dass zwei ausgezeichnete Einzelspieler noch lange kein Erfolg versprechendes Duo abgeben“, bilanzierte HTV-Mannschaftsführerin Elvira Precht.