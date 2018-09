Jonas Yildiz (vorne) und der TuS Heidkrug zeigten in Halbzeit eins eine indiskutable Leistung, steigerten sich aber in Hälfte zwei. (MÖLLERS)

Delmenhorst. Die zweite Halbzeit ging wieder einmal eindeutig an den TuS Heidkrug: Wie schon gegen den SV Atlas Delmenhorst II (5:2 nach 0:2) und den Delmenhorster TB (3:0 nach 0:0) entschied der TuS auch das Nachholspiel gegen den VfR Wardenburg in der Fußball-Kreisliga in den zweiten 45 Minuten für sich. Nach einem 0:1-Pausenrückstand hieß es am Ende 3:1 für die Gastgeber. Damit verbunden ist die Rückkehr auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem Überraschungsspitzenreiter TSV Großenkneten. Nachdem zuletzt Marvin Lohfeld mit seinen Doppelpacks für die Wende gesorgt hatte, drehte am Mittwoch Heidkrugs Regisseur Philipp Kahlert die Partie. Lennard Stöver sorgte weit in der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Heidkrug reichten im Grunde 20 Minuten, um im zweiten Durchgang zu passive Gäste zu bezwingen. Der VfR war in dieser Saison besonders durch seine erfolgreichen Auftritte im Bezirkspokal aufgefallen. Nach dem Triumph über den SV Tur Abdin Delmenhorst steht Wardenburg bereits in der vierten Runde. Dagegen läuft es in der Liga mit lediglich vier Punkten aus fünf Partien überhaupt noch nicht rund. Wenn man so will, zeigte der VfR am Mittwoch im ersten Durchgang sein schönes Pokalgesicht, um dann nach dem schnellen Heidkruger Ausgleich in den Ligatrott zu verfallen.

20 starke TuS-Minuten

Entscheidend für die Wende war wohl auch, dass TuS-Coach Selim Karaca in der Pause seine Spieler richtig gepackt hat. „Da musste ich wirklich an die Ehre appellieren. Es saßen bei uns elf Mann draußen, die mehr Stimmung gemacht haben als die elf auf dem Platz“, berichtete er. In der Tat werden die Heidkruger Mühe haben, ihre Darbietung aus der ersten Hälfte in dieser Saison noch mal zu unterbieten. Die Nerven der 60 Zuschauer wurden arg strapaziert, Wardenburg ging zu Recht mit einer Führung in die Kabine. Tim Conring wusste in der 16. Minute nicht so recht, wohin mit dem Ball. Also schoss er aus 25 Metern halbrechter Position und überraschte Heidkrugs Schlussmann Tim Osterloh. Dieser hatte nach seiner Glanzleistung am ersten Spieltag gegen RW Hürriyet Delmenhorst (4:0) nicht mehr gespielt und Maxi Hiller den Vortritt lassen müssen. „Ich kann Tim nicht auf der Bank versauern lassen“, begründete Karaca seine Entscheidung.

Offensiv brachten seine Mannen außer einem Kopfball von Luca Reinhold, der sich auf die Latte senkte (33.) im ersten Durchgang nichts zustande. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel und mehr noch nach dem 1:1 (49.). „Der Ausgleichstreffer fiel zum ungünstigsten Zeitpunkt für uns“, klagte Ronald Feist, der Wardenburgs Cheftrainer Sören Heeren an diesem Abend vertrat. Nach Zusammenspiel zwischen Reinhold und Florian Bartels wurde Kahlert freigespielt, der den Ball aus zehn Metern unter die Latte knallte.

Drei Minuten später kam Kahlert nach einem Eckball frei zum Schuss, zielte jedoch direkt ans Lattenkreuz. Wardenburg stand jetzt sehr tief, erst 30 Meter vor dem eigenen Tor gab es die ersten Störversuche. Kahlert nutzte diese Freiheit zu einem eher harmlosen Aufsetzer aus 22 Metern, den Wardenburgs Torwart Thorben Engelbart zum 2:1 passieren ließ (62.). „Da sehe ich natürlich blöd aus, aber der Ball setzt direkt vor mir auf“, ärgerte sich der VfR-Schlussmann.

Inzwischen war viel Gift in der Partie. Karaca war kurz davor, von Schiri Michael Koch des Feldes verwiesen zu werden. „Ich weiß, dass wir nicht Bundesligaschiedsrichter fordern dürfen, wenn wir Kreisliga spielen. Aber dann soll sich der Schiedsrichter auch nicht wie ein Bundesligaschiri aufführen“, schimpfte Karaca, der allerdings auch einräumte: „Zum Teil war ich ein bisschen drüber.“ Sportlich brauchte er sich nur noch darum zu sorgen, dass seine Stürmer die Konter nicht zur Entscheidung nutzten. Reinhold (75.) und Waldemar But (79.) hatten das 3:1 auf dem Fuß. Ebenso zweimal der eingewechselte Massimo Neumann, der mit seinem enormen Tempo nicht zu halten war. Auch nicht vor dem 3:1. Wardenburgs Keeper war zum letzten Eckball der Gäste in den Heidkruger Strafraum geeilt. Neumann wurde beim Lauf auf das leere Tor abgedrängt, doch über Kahlert gelangte der Ball zu Stöver, der ihn schließlich im verwaisten Tor versenkte (90.+4).