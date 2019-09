Wie geht es weiter mit der Stadionhalle und Co.? Die Verwaltung soll nun einen Entwicklungsplan für die Sportstätten in der Stadt aufstellen. (INGO MÖLLERS)

Es war ein ziemlich volles Programm, das in der jüngsten Sitzung des Delmenhorster Ausschusses für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur auf der Tagesordnung stand. Allein die sportlichen Themen nahmen einen großen Teil ein. Gleich mehrere Anträge sollten diskutiert werden. So sollte etwa einmal mehr ein möglicher Kunstrasenplatz im Fokus stehen, genauso wie alternative Standortplanungen für den Neubau eines Stadions und einer Halle.

Doch im Schullandheim Große Höhe in Prinzhöfte ging es dann in erster Linie um einen gemeinsamen Antrag der Gruppe SPD & Partner und der CDU-Fraktion , die in diesem einen Sportstättenentwicklungsplan für die Stadt fordern. Den soll es nun geben. Einstimmig votierten die Ausschussmitglieder dafür. „Da eine ganzheitliche Sportstättenentwicklungsplanung jedoch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird, soll aufgrund der Dringlichkeit und des Umsetzungsdruckes verschiedener Projekte – Stadionneubau und Allwetterplatz – und auch um die verschiedenen Ansätze der Anträge zu vereinheitlichen, mit den Antragsstellern, politischen Vertretern und Nutzern eine gemeinsame Vorgehensweise abgestimmt werden. Dazu wird der Erste Stadtrat Markus Pragal zeitnah einladen“, heißt es in dem Antrag.

Der Begriff zeitnah wird sogar konkretisiert: Das Gespräch soll bis zum 31. März 2020 stattgefunden haben. Bis dahin wollen die politischen Vertreter ihre einzelnen Anträge zurückstellen. Das Thema soll aber möglichst schon vorher auf den Tisch kommen. Die Ausschussvorsitzende Gabi Baumgart (SPD) kündigte an, in der für Oktober geplanten nächsten Sitzung eine Wasserstandsmeldung geben zu können. Unter den Ausschussmitgliedern herrschte Einigkeit darüber, dass es wichtig sei, dass der Antrag angenommen wurde. „Wir müssen einfach zu einer Lösung kommen. Wenn alle zusammenhalten, klappt das auch“, meinte Michael Adam (CDU).