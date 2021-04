Die Frauen der VG Delmenhorst-Stenum (dunkelblaue Trikots) starten in der Verbandsliga. (INGO MÖLLERS)

Trotz der anhaltenden und nicht weiter einschätzbaren Corona-Situation laufen die Vorbereitungen des Verbandsspielausschusses des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes (NWVV) für die kommende Saison 2021/2022 auf Hochtouren. Die dafür erforderlichen Eckdaten des Bundesspielausschusses für die Spieltermine sowie die der Deutschen Volleyball-Jugend liegen nun vor. Somit konnten die Saisonplanung angegangen und der neue Rahmenspielplan erstellt werden. Der Spielstart für die Masse der Mannschaften ist auf die Zeit nach den Herbstferien terminiert.

Die Vereine sollen sich bis zum 1. Mai beim Verband melden, ob sie wieder in der vorherigen Spielklasse antreten wollen. Soll heißen: Bis zu diesem Termin kann man sich entweder kostenfrei in eine tiefere Spielklasse einordnen lassen oder aber, was keiner hoffen will, ebenfalls kostenfrei vom kommenden Spielbetrieb abmelden. Keine Rückmeldung bedeutet demnach den Verbleib in der vorherigen Spielklasse.

Dieser Termin muss so früh gesetzt werden, damit weiterhin die Möglichkeit der frühzeitigen Hallenreservierung besteht. Sollten Nachrücker in höhere Spielklassen notwendig sein, zum Beispiel aufgrund der Mannschaftsrückzüge, so werden diese, wie in der vergangenen Saison auch, über den anzuwendenden Quotienten der Saison 2019/2020 ermittelt – eben weil die Saison 2020/2021 nicht gewertet werden kann.

Möglichst kleine Staffeln

Anhand der Rückmeldungen der Mannschaften wird, wie jedes Jahr, die Spielklasseneinteilung geplant und umgesetzt. Grundsätzlich soll der Weg weiterhin verfolgt werden, mit möglichst kleinen Staffeln zu agieren.

Dadurch sei man in der Lage, situationsbedingt auf Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu reagieren, heißt es vonseiten des Verbandes. Die Spielklasseneinteilung wird am 31. Mai auf der NWVV-Homepage veröffentlicht und mit einem Rundschreiben durch die Staffelleiter an die jeweiligen Mannschaften verteilt. Die Mannschaften bekommen dann innerhalb von 14 Tagen die Möglichkeit, eine Spielplannummer auszuwählen. Die Wünsche der verschiedenen Mannschaften fassen die Staffelleiter bis zum 13. Juni zu einem vorläufigen Spielplan zusammen.

Im weiteren Verlauf haben die Teams bis zum 22. Juli Zeit, Spielverlegungen ohne Zustimmung der beteiligten Mannschaften zu beantragen. Nachdem dieser Schritt erfolgt ist, wird zum genannten Termin der Spielplan durch die Staffelleitung als endgültig erklärt. Ab diesem Zeitpunkt können Spieltage nur noch mit Zustimmung der beteiligten Mannschaften verlegt werden. Aufgrund der unsicheren Situation bei der Hallenvergabe ist die Verlegung von Spieltagen nach dem 22. Juli bis zum definierten Saisonstart weiterhin kostenfrei.