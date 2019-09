Sandra Auffarth und Viamant du Matz überzeugten. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Die Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth hat mit ihrem Wallach Viamant du Matz bei den Europameisterschaften in Luhmühlen überzeugt. Das Duo belegte am Ende in der Einzelwertung mit 31,7 Minuszählern den elften Platz. Die für den RV Ganderkesee startende Auffarth freute sich über die Entwicklung ihres Pferdes und blickte hoffnungsvoll in die Zukunft: „Wir haben uns im Vergleich zum letzten Jahr deutlich verbessern können, auch in der Dressur geht es in die richtige Richtung. Im Gelände hat er einfach eine tolle Einstellung und hat richtig für uns gekämpft“, wird die Bergedorferin in einer Pressemitteilung zitiert.

Zum Abschluss zeigten Auffarth und Viamant du Matz einen starken Auftritt im Springparcours. Die beiden legten die Runde fehlerfrei in einer Zeit von 1:15,26 Minuten und damit schneller als alle anderen Teilnehmer zurück. In der ersten Disziplin, der Dressur, landete die 32-Jährige mit ihrem Wallach mit 68,260 Prozent auf Platz 22. Hier habe sich Viamant du Matz „doch etwas von der tollen Luhmühlener Kulisse beeindrucken lassen, aber ich bin trotzdem zufrieden, dass er sich zusammengerissen und die Prüfung fehlerfrei beendet hat“, teilte Auffarth bei Facebook mit. Klasse war die Leistung in der Geländeprüfung, die das Duo ohne Strafpunkte und in 9:56 Minuten auf dem vierten Rang abschloss. „Mat war super drauf und galoppierte locker in der Zeit durch das anspruchsvolle Gelände. Er hat mir während der gesamten Strecke ein super Gefühl gegeben. Vom Start bis ins Ziel wurden wir vom Applaus des Publikums unterstützt – das war der Wahnsinn“, berichtete Auffarth bei Facebook.

Den Gesamtsieg in der Einzelwertung sicherte sich die Münsteranerin Ingrid Klimke, die mit SAP Hale Bob OLD ihr Dressurergebnis nach Hause brachte. Dank ihrer fehlerfreien Runde im Springparcours schob sich die nach dem Gelände noch auf Silberkurs liegende Titelverteidigerin an die Spitze des Feldes und gewann am Ende mit 22,90 Minuspunkten die Goldmedaille. Ein Hindernisfehler kostete Michael Jung und fischerChipmunk FRH bei ihrem ersten gemeinsamen Championat Platz eins. Mit 24,90 Minuszählern reihten sie sich hinter Klimke ein. Das Podest komplettierte der erst 22-jährige Ire Cathal Daniels mit seinem Pferd Rioghan Rua (29,0 Minuspunkte).

Die deutsche Mannschaft, bestehend aus Ingrid Klimke, Michael Jung, Andreas Dibowski und Kai Rüder, gewann mit deutlichem Vorsprung Gold. Nachdem das Team in der Dressur in Führung gegangen war, baute es diese sogar noch weiter aus.