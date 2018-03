Massimo Neumann (rotes Trikot) hatte in der Schlussphase die Chance zur Heidkruger Führung. Hudes Torhüter Christopher Schnake entschärfte den Versuch jedoch. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. 200 Zuschauer waren am Sonntagnachmittag an den Bürgerkampweg gekommen, um das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga zu sehen. In puncto Spannung wurden sie über die kompletten 95 Minuten hinweg auch keineswegs enttäuscht. Doch die beiden bislang besten Mannschaften der Saison hatten einen gemeinsamen großen Gegner, den sie nur selten beherrschen konnten: den katastrophalen Hauptplatz. Und so trennten sich der TuS Heidkrug und der FC Hude schließlich torlos, weil viele versprungene Bälle einen sauberen Abschluss zunichtemachten. Der Punkt war angesichts des Heidkruger Chancenplus etwas glücklich für den Spitzenreiter aus Hude, der im Hinspiel mit dem 0:4 die einzige Saisonniederlage hinnehmen musste.

Ausgeglichener als das Hinspiel

„Auf dem Platz kannst du keinen Fußball spielen. Für uns war es wichtig, nicht zu verlieren. So konnten wir Heidkrug auf Abstand halten“, stufte Hudes Trainer Lars Möhlenbrock das Ergebnis ein. Unterm Strich mag das stimmen, wobei Heidkrugs Coach Selim Karaca anmerkte: „Heute war es ausgeglichener als im Hinspiel. Aber ich behaupte: Wir waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft. Insgesamt fand ich uns in fast allen Belangen besser.“ Nur Tore fehlten eben an diesem Nachmittag, dabei hätte man mit einem 2:0-Erfolg den FC Hude wieder von der Spitzenposition verdrängen können. Ohnehin erachtet er den VfR Wardenburg als spielerisch stärker als die Huder. Dieser gewann zuletzt mit 3:2 gegen den TuS und fertige am Wochenende den TSV Ippener mit 8:1 ab.

Die Gäste aus Hude hatten allerdings eine stichhaltige Entschuldigung für ihr oft kopfloses Spiel: Es war ihre erste Partie seit über vier Monaten, die mangelnde Praxis war dem FCH anzumerken. Zudem ist der heimische Kunstrasenplatz zwar längst fertig, darf aber noch nicht betreten werden, weil die umliegende Laufbahn noch im Bau ist. Die langzeitverletzten Mittelfeldstrategen Cüneyt Yildiz und Ole Schöneboom saßen derweil schon wieder auf der Bank, kamen aber noch nicht zum Einsatz. Da machte es sich bei den Heidkrugern deutlich weniger bemerkbar, dass sie auf die Hinspiel-Matchwinner Waldemar But und Marvin Lohfeld verzichten mussten. Besonders im zentralen Mittelfeld erreichten die Hausherren mit Marcel Winkler und Philipp Kahlert als bestem Mann auf dem Platz ein spielerisches Übergewicht.

Kahlert gelang es immer wieder, das Spiel schnell zu machen. Luca Reinhold hätte schon nach einer Viertelstunde jeweils im Zusammenspiel mit Sturmpartner Irfan Gök zweimal treffen können, als er zunächst an Hudes Schlussmann Christopher Schnake scheiterte (10.) und danach den rechten Pfosten anvisierte (16.). Doch schon beim nächsten schnellen Konter über Gök und Nils Giza (35.) führten Platzfehler dazu, dass der Angriff nicht abgeschlossen werden konnte. Kurz zuvor war Hudes Nils Sandau bei seiner Schusschance aus acht Metern der Ball entscheidend versprungen. Wie ein Spitzenreiter trumpfte Hude zum Ende der ersten Hälfte auf, als man zunächst nach einer Grätsche von Winkler gegen Julian Arciczewski Strafstoß forderte (44.) und kurz darauf Nico Faulhaber auf der Linie einen Direktschuss von Yannik Osterloh klärte.

Diesen Schwung nahm keine Mannschaft in den zweiten Durchgang mit. Erst in Minute 65 gab es das nächste Duell Stürmer versus Platz, als der freistehende Sven Holthausen eine Hereingabe von Reinhold aus sieben Metern nicht verwerten konnte, weil er den Ball nicht traf. „Was lassen wir hier liegen?“, stöhnte Karaca. Hude setzte nach 79 Minuten das erste Ausrufezeichen mit dem Dropkick von Maik Spohler, den TuS-Keeper Maximilian Hiller stark parierte.

Damit nahm die Partie noch einmal Fahrt auf. Die Heidkruger Massimo Neumann (85./scheitert an Schnake) sowie besonders Holthausen (87.) hatten bei ihren schnellen Angriffen freie Bahn. Doch auch hier war zu sehen, dass ein platzierter Schuss nicht möglich war. Hude hatte das gleiche Problem in der Nachspielzeit, als Osterloh nach Ablage von Baris Sarikaya verzog. Einen Vorwurf konnte man an diesem Nachmittag in einem sehr fairen Spiel keinem der verhinderten Schützen machen. Tore wurden quasi schon im Vorfeld verhindert, weil die Heidkruger Anlage schon lange keine Walze mehr gesehen hat.