Marco Prießner (links) und Karlis Plendiskis (3.v.l.) stehen dem SV Atlas Delmenhorst bei einer möglichen Saisonfortsetzung nicht zur Verfügung. (INGO MÖLLERS)

Der Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst muss bei einer möglichen Saisonfortsetzung ohne Abwehrchef Karlis Plendiskis und Stürmer Marco Prießner auskommen. Ersterer legt ein Auslandssemester ein, Letzterer ist auf der Arbeit eingespannt. „Bei Marco wurde der Vertrag aufgrund seiner beruflichen Situation ausgesetzt. Da hat es keinen Sinn mehr gemacht, weil er häufig erschöpft zum Training erschienen ist“, sagt Coach Key Riebau. Zudem haben Kostadin Velkov, Marvin Osei und Malte Seemann den SVA bekanntlich verlassen. Als Neuzugänge stehen Rico Sygo, Mattia Trianni und Kristian Taag zur Verfügung.

Plendiskis schloss sich den Delmenhorstern zur Saison 2018/19 an und gehörte, wenn fit, immer zur Startelf. In der angefangenen Regionalligasaison absolvierte er knapp 500 Minuten in sechs Spielen, einmal fehlte er im Kader. Seit Anfang 2017 ist Prießner bei den Blau-Gelben, er wechselte zur damaligen Rückserie an die Delme. In der vergangenen Aufstiegssaison 2019/20 stand kein Atlas-Spieler in mehr Partien auf dem Rasen (22). In der Regionalliga wurde Prießner zweimal in den letzten Spielminuten eingewechselt und lief mehrfach für die Reserve in der Bezirksliga auf.