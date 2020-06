Robert Plichta (Janina Rahn)

Die ersten Abgänge stehen fest beim SV Atlas Delmenhorst. Der designierte Fußball-Regionalligist wird ohne Stürmer Robert Plichta und Verteidiger Jannik Vollmer in die nächste Saison gehen. Bei den Blau-Gelben werden einige personelle Veränderungen erwartet, um in der kommenden Spielzeit in der vierthöchsten Spielklasse bestehen zu können. Vor wenigen Tag gab Sportchef Bastian Fuhrken bereits die Verpflichtung von Sturmtalent Luca Liske bekannt, nun hat sich auch auf der Abgabenseite etwas getan. „Der Aufwand in der Regionalliga wird deutlich größer, so sind die Abgänge nachzuvollziehen. Beide Spieler hatten einige Highlights während unserer gemeinsamen Zeit und haben mit zum Erfolg beigetragen. Wir wünschen beiden Jungs alles Gute und hoffen, wir sehen uns oft bei den Spielen wieder“, sagt Fuhrken.

Jannik Vollmar kam 2018 vom VfB Oldenburg II, brachte es im Trikot des SVA auf 1268 Einsatzminuten in 19 Pflichtspielen und erzielte dabei ein Tor. Der 24-jährige Abwehrspieler hatte mit Verletzungssorgen zu kämpfen und kam über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus. „Jeder Abschied ist schwer. Vor allem von einem Verein wie dem SV Atlas Delmenhorst. Ich denke, dass der Verein, die Fans und das ganze Drumherum im Fußball-Amateursport einzigartig sind. Ich will mich bei jedem Einzelnen im Verein bedanken und kann auf schöne zwei Jahre zurückblicken“, findet Vollmer warme Worte für den SVA. Er wünsche dem Verein in der Regionalliga viel Erfolg und wolle ab und an ins Stadion kommen.

Der 30-jährige Robert Plichta kam vor dieser Saison vom Landesligisten Hansa Friesoythe zum SV Atlas und wurde in 17 Pflichtspielen eingesetzt. In 762 Einsatzminuten trug er mit fünf Toren zur starken Platzierung bei und fungierte vor allem als Backup von Marek Janssen. „Der Zeitaufwand für die Regionalliga wäre für mich zu groß und beruflich nicht zu schaffen“, erklärt Plichta seinen Abgang. Vor allem die Stimmung im Düsternortstadion werde ihm in Erinnerung bleiben.