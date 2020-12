Devin Isik (gelb) will mit dem SV Atlas Delmenhorst raus aus dem Tabellenkeller der Regionalliga Nord. (INGO MÖLLERS)

Devin Isik: Das stimmt. Ich bin hier geboren und mag die Stadt unglaublich gerne. Ich habe hier schon bei einigen Vereinen gespielt, was sich natürlich rumspricht. Ab und zu werde ich sogar auf der Straße erkannt. Das hätte ich vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten. Alles in allem bin ich stolz, mit der Stadt Delmenhorst so stark verankert zu sein.

Es war meine erste Saison im Herrenfußball. Als junger Spieler wusste ich nicht, was mich in dieser Saison erwarten wird. Ich habe mich relativ schnell ins Team integriert und konnte viel Einsatzzeit sammeln. Dabei gelangen mir sogar acht Treffer. Rückblickend war diese Saison etwas Besonderes und hat super viel Spaß gemacht.

Nicht unbedingt. Es war in erster Linie eine Zeit, in der ich sehr viel gelernt habe und auf die ich gerne zurückblicke. Dabei haben mir speziell der Trainer und das dortige Umfeld enorm geholfen. Der größere Erfolg kam dann beim SV Atlas Delmenhorst auf. Hier habe ich mich enorm weiterentwickelt und bin als Spieler gereift.

Der Kontakt ist von Atlas-Teammanager Bastian Fuhrken ausgegangen. Er hatte mich einige Male im Training beobachtet und zu einem Probetraining beim SV Atlas eingeladen. Das Feedback war weitestgehend positiv. Plötzlich ging dann alles ganz schnell.

Über diese Statistik habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber natürlich erfüllt mich so etwas mit Stolz. Ich bin ein Mensch, bei dem sich das ganze Leben nur um Fußball dreht. Dass ich hier beim SV Atlas Delmenhorst die Chance habe, mich weiterzuentwickeln und einfach nur Fußball zu spielen, pusht mich Tag für Tag unheimlich.

Definitiv sehr viel. So richtig realisiert habe ich das erst, als ich mit dem Team im Bus Richtung Weserstadion saß und am Abend die erste Runde im DFB-Pokal gegen den SV Werder Bremen anstand. Es war einfach ein wahnsinniges Gefühl, das alles miterleben zu dürfen. Auch im Training lerne ich viele neue Dinge dazu. Im Vergleich zur Bezirksliga trainieren wir hier häufiger, was am Anfang eine echte Umstellung für mich war. Insgesamt will ich mich aber nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern weiter Gas geben.

Die Zeit war schon etwas aufregend für mich. Etwas Vergleichbares kannte ich davor nämlich überhaupt noch nicht. In den sozialen Medien ging das Video, das das Tor zeigte, schnell viral, sodass ich viele Nachrichten bekommen habe. Es war schon etwas verrückt. Aber ich denke, dass mir die hohe Aufmerksamkeit ein Stück weit extra Motivation gegeben hat.

Ja, das stimmt. Den Spitznamen habe ich von Co-Trainer Malte Müller aufgrund meiner Größe und der Bewegungen mit dem Ball verpasst bekommen. Nach dem Hacken-Tor gegen Oldenburg hat sich der Spitzname dann sogar etwas bestätigt.

Ja, definitiv. Ich gucke in meiner Freizeit sehr viel Fußball. Mithilfe einiger Videos auf YouTube versuche ich dann, mir den einen oder anderen Trick abzuschauen. Neben Zlatan Ibrahimovic sehe ich aber auch Cristiano Ronaldo gerne spielen.

Es liegt besonders daran, dass wir als Neuling noch viel Lehrgeld bezahlen. Ich würde behaupten, dass unsere Auftritte bislang immer ordentlich waren und wir gezeigt haben, dass wir in dieser Liga mithalten können. Unter dem Strich steht aber, dass wir zu viele Punkte verschenken und immer wieder zu leichte Gegentore kassieren. Wenn wir im nächsten Jahr wieder spielen dürfen, wird sicherlich der Knoten platzen.

Es war eine ungewisse Situation für das gesamte Team. Wir alle mussten uns testen lassen. Trotz der Tatsache, dass die meisten Tests negativ ausfielen, musste sich jeder Spieler für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Es gibt sicherlich Schöneres, zumal wir dadurch auch in der Liga nicht spielberechtigt waren und die Partien abgesagt wurden.

Ich laufe sehr viel. Wir haben vom Verein klare Vorgaben bekommen, wie wir uns in der aktuellen Situation fit halten. So muss jeder Spieler beispielsweise in der Woche eine gewisse Kilometeranzahl zurückgelegt haben. Zudem trifft sich die Mannschaft per Videokonferenz oft zu einem gemeinsamen Workout.

Zuerst einmal hoffe ich, dass ich gesund bleibe und der Mannschaft helfen kann, den Klassenerhalt zu erreichen. Außerdem sehne ich die Zeit herbei, ohne jeglichen Gedanken an das Virus zum Training zu fahren und einfach unbeschwert auf dem Platz zu kicken. Ich hoffe, dass bald alles wieder so ist wie früher.

Zur Person

Devin Isik (23)

ist gebürtiger Delmenhorster und spielte unter anderem für die SG Delmenhorst und den SV Baris. Vor der vergangenen Saison wechselte er zum SV Atlas Delmenhorst und schaffte mit dem Team den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga.