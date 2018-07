Einen Schritt zu spät: Die Baris-Defensive um Sinan Uygun (links) hinterließ keinen guten Eindruck. Maximilian Klatte glänzte dagegen im Dress des VfL. (Ingo Möllers)

Stenum. Pokal und der SV Baris Delmenhorst – das passt irgendwie einfach nicht zusammen. Nachdem die Delmenhorster in der vergangenen Saison mit 0:7 beim VfL Wildeshausen baden gegangen waren, sollte es diesmal gegen den VfL Stenum mit dem Einzug in Runde zwei klappen. Zumindest hatte SV-Teammanager Baris Caki diese angesichts der guten Vorbereitung als Ziel ausgegeben. Was der Fußball-Bezirksligist jedoch letztlich bei seinem Klassenkonkurrenten erlebte: ein Pokaldebakel 2.0. Wie im vergangenen Jahr beim VfL Wildeshausen kassierte der SV eine 0:7 (0:2)-Klatsche. „Ich bin selten sprachlos, aber gerade weiß ich nicht, was ich sagen soll. Wo soll ich überhaupt anfangen?“, fragte sich Baris Caki, der den eigentlichen Coach Önder Caki vertrat.

Während der SV Baris sich also ein weiteres Mal früh aus dem Bezirkspokal verabschiedet hat, steht für den VfL Stenum schon am nächsten Sonntag die zweite Runde auf dem Programm. In Delmenhorst gastiert die Elf von Trainer Thomas Baake beim SV Tur Abdin – die Aramäer kamen in der ersten Runde in den Genuss eines Freiloses. „Dass wir weiter sind, ist schön. Für uns ist das ein weiteres Testspiel“, sagte ein mehr als zufriedener Baake nach Abpfiff. Obwohl die Stenumer auf acht, neun potenzielle Stammspieler verzichten mussten, drückten sie der Partie von Beginn an ihren Stempel auf. Die Gastgeber investierten mehr, tauchten jedoch nicht wirklich gefährlich vor dem Baris-Gehäuse auf. Auffällig: Maximilian Klatte, der als „falsche Neun“ auflief, und Maximilian Bradler setzten die Verteidiger der Delmenhorster immer wieder unter Druck.

Dieses frühe erste Pressing verfehlte seine Wirkung nicht. Nur selten schaffte es die Elf von Baris Caki, sich mit spielerischen Mitteln zu befreien. Meist drosch sie den Ball unter Druck einfach nur lang und hoch nach vorne. „Dieser Hauruck-Fußball passt einfach nicht zu uns. Von Anfang an sind wir aber nicht ins Spiel gekommen, es ist kein Fluss entstanden“, analysierte der SV-Teammanager.

Weil sich seine Elf zudem einfache Ballverluste erlaubte und bei Zweikämpfen meist einen Schritt zu spät kam, war es nur eine Frage der Zeit, bis das Leder im Tor der Gäste zappeln würde. Und in Minute 17 war es dann so weit: Baris-Akteur Alexander Pelman berührte den Ball bei einer Grätsche im eigenen Strafraum mit der Hand, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Klatte verwandelte links unten, Torhüter Ercan Vayvalako ahnte die Ecke, war aber machtlos.

Die Stenumer zogen sich mit der Führung im Rücken etwas zurück, sodass der SV Baris nun mehr Spielanteile als in der Anfangsphase für sich verbuchen konnte. Allerdings fehlte den Gästen in der Offensive – ihrem vermeintlichen Prunkstück – jegliche Kreativität sowie Präzision. Nach vorne klappte kaum was, und von der in der Pause aufgerüsteten Defensive war ebenfalls nur wenig zu sehen. Vielmehr präsentierte sie sich wacklig. Das 2:0 der Stenumer durch Arnold Koletzek ist nur eines von insgesamt sechs Beispielen dafür: Marten Michael flankte ungehindert von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten, Koletzek nickte völlig unbedrängt ein (41.). Baris Caki: „Stenum hat vielleicht vier Chancen, und wir fangen uns dann gleich zwei Dinger.“

Ein Gegentor nach dem anderen

Es kam allerdings noch schlimmer für die Gäste, viel schlimmer. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff markierte Klatte das 3:0 – die Situation dazu entstand aus einem Einwurf, den der SV Baris verschlief. Überhaupt entwickelte sich die Nummer sechs der Stenumer zum Albtraum der Delmenhorster. Denn nur sechs Minuten nachdem Klatte das 3:0 erzielt hatte, bejubelte er das 4:0 und netzte wiederum drei Zeigerumdrehungen später zum 5:0 ein. Bei Tammo Oetkens Treffer zum 6:0 glänzte Klatte derweil in der Rolle des Vorbereiters (65.).

Alle vier Tore hätte Baris dabei mit etwas mehr Konsequenz, einer besseren Grundordnung, einem anderen Zweikampfverhalten und mehr Cleverness verhindern können. So spekulierten die Delmenhorster beim 4:0 beispielsweise auf Abseits, beim 6:0 leisteten sie lediglich Geleitschutz und ließen Klatte ungestört flanken. „Das war der SV Baris aus der vergangenen Saison. Ich kann mir das gar nicht erklären“, meinte Baris Caki, „noch am Donnerstag haben wir gegen den Blumenthaler SV gespielt. Wir waren da eine Position offensiver als heute, haben aber besser verteidigt. Nach zwei Dingern hätten wir auch merken müssen, wie es Stenum spielt: lang und über die Außen.“

Während sich bei den Gästen die Blicke nach unten senkten, spielten die Stenumer munter weiter. Die Laufbereitschaft stimmte bei der Baake-Elf, außerdem agierten die Akteure äußerst uneigennützig und hatten immer ein Auge für den besser positionierten Mitspieler. „Ich habe meinen Spielern vor der Partie gesagt, dass es nicht wichtig ist, wer aufläuft. Entscheidend ist, dass drei Dinge stimmen: die Lauf- und Zweikampfbereitschaft sowie die Geschlossenheit“, sagte Baake und ergänzte: „Wir haben natürlich auch gesehen, dass Baris auf den Außenverteidigerpositionen Probleme hat. Das haben wir ausgenutzt.“

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Julian Dienstmaier in der 70. Minute. Und weil die Gastgeber ein, zwei Gänge runterschalteten, kamen die Delmenhorster noch zu ihrer ersten nennenswerten Chance: Dennis Kuhn scheiterte allerdings aus kurzer Distanz an VfL-Torhüter Maik Panzram (85.).