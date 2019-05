Die Altherren des SV Atlas Delmenhorst bejubelten den Erfolg gegen die SG Döhlen/Großenkneten ausgiebig. (Ingo Möllers)

Der SV Atlas ist ein Pokal-Verein: Nach dem Gewinn des Niedersachsenpokals der Oberligavertretung am vergangenen Sonnabend in Hannover holten sich die Alten Herren der Blau-Gelben am Mittwochabend in Wardenburg den nächsten Cup. Im Kreispokalfinale wurde die SG Döhlen/Großenkneten mit 2:1 (2:0) bezwungen. Daniel von Seggern führte in beiden Spielen Regie, am Sonnabend von der Bank und vier Tage später auf dem Rasen. Dort stand er auch vor einem Jahr, als die zweite Mannschaft des SVA den Kreispokal aus Wardenburg entführte. „Das war ein spannendes Match, wir haben es uns allerdings auch selbst spannend gemacht“, bilanzierte Atlas-Coach Rouven Heidemann und sprach damit den Leistungsabfall in den zweiten 35 Minuten an. Bei der Ü32 ist die Spielzeit 20 Minuten kürzer, außerdem darf fliegend ein- und ausgewechselt werden.

Abgesehen vom Pokal gibt es in dieser Altersgruppe keine Pflichtspiele. „Für uns ist das die erste Saison in dieser Form. Das ist ein lustiger Haufen, der überwiegend bei den Zweiten und Dritten Herren spielt“, erklärte Heidemann die Mannschaftsstruktur. Im Tor stand der noch Co-Trainer Marco Büsing, der mit 45 Jahren mit Abstand der älteste Akteur im blau-gelben Trikot war.

Damit ist dann auch schon der größte Unterschied zum Finalgegner erklärt. Die SG Döhlen/Großenkneten stellte ein durchschnittlich zehn Jahre älteres Aufgebot und war folglich läuferisch im Nachteil. „Ich hätte nicht erwartet, dass es mit unserem Kader so eng werden könnte“, staunte Heidemann über den im zweiten Durchgang erstarkten Kontrahenten. „Döhlen hat das super gemacht, großes Kompliment!“ Immerhin standen bei Atlas landesliga- oder sogar oberligaerfahrene Spieler auf dem Platz wie Dominik Entelmann, Florian Knipping, Philip Stephan und eben von Seggern. Diese zentrale Achse bestimmte dann auch das Spiel. Nach Pass von Lachezar Lyubenov zog Entelmann aus 18 Metern ab, der Ball senkte sich abgefälscht zum 1:0 ins Döhlener Tor (9.). Da war Spielertrainer Henning Butt – Bruder ehemaligen Nationaltorwarts und Bayern-Keepers Hans-Jörg Butt– machtlos.

„In der ersten Halbzeit war Atlas klar überlegen, wobei es glückliche Tore erzielt hat“, sagte Butt nach dem Abpfiff. Treffer Nummer zwei war ein berechtigter Foulelfmeter, den Dennis Klein an von Seggern verursachte. Entelmann verwandelte vom Punkt zum 2:0 (25.). Es hätte nach Handspiel von Klein – auf dessen Parade nach Schuss von Seggerns war Butt später fast neidisch – einen weiteren Strafstoß geben müssen, außerdem verfehlte Entelmann nach Solo das leere Tor (28.). Döhlen war mit dem 2:0 gut bedient. „Aber dann haben wir umgestellt und uns aufgerappelt“, erklärte Butt die Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel. Angetrieben von Andre Haake und dem eingewechselten Stephan Asche war die Partie plötzlich ausgeglichen. Maik Petko gelang nach schön durchgespieltem Angriff und Vorlage von Haake das 2:1 (46.).

Atlas hätte bei einem Latten-Kopfball von Timo Zimmermann postwendend den Druck rausnehmen können, doch besonders Matthias Bakenhus sorgte immer wieder für Gefahr vor Büsings Kasten (50./52./völlig freistehend 70.+4). „Wir sind eine reine Altherren-Truppe, die nicht trainiert. Deshalb keinen Vorwurf an die Mannschaft. Aber es ist etwas ärgerlich, weil mehr drin war“, haderte Butt ein wenig mit den vergebenen Chancen.

Die Ü32 des SV Atlas will jetzt dorthin – also zumindest in Nähe –, wo von Seggern und Co. am Sonnabend ihren großen Triumph gefeiert hatten: nach Barsinghausen, einem Vorort von Hannover. Bis dahin muss Atlas noch drei oder vier Quali-Runden überstehen, dann wäre man bei den Landesmeisterschaften in mittlerweile gewohnter Umgebung dabei.