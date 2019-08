Landkreis Oldenburg. Es ist zweifelsohne eine besondere Partie, die den Handballern der HSG Hude/Falkenburg an diesem Sonntag bevorsteht. In der ersten Runde des HVN/BHV-Pokals trifft die Mannschaft aus der Landesklasse auf keinen Geringeren als den Drittliga-Absteiger SG VTB/Altjührden. Ein absolutes Event für den Verein, der im Vorhinein entsprechend die Werbetrommel gerührt hat. Plakate an den Ortseingängen weisen auf das spektakuläre Duell hin. Nun hoffen sie bei der HSG, dass möglichst viele Zuschauer in die Sporthalle des Schulzentrums Huder Bach kommen. Die Begegnung wird um 15.45 Uhr angepfiffen.

Dass die Gastgeber als krasser Außenseiter antreten, versteht sich von selbst. Es geht vor allem darum, den großen Favoriten ein bisschen zu ärgern. „Alle freuen sich darauf und sind heiß. Wir wollen unser Bestes geben und uns achtbar aus der Affäre ziehen“, kündigt Trainer Martin Wessels an.

Gegner nimmt Wettbewerb ernst

Allerdings wird sein Team nicht auf einen Gegner treffen, der die zweite Garde auflaufen lässt. Die SG habe angekündigt, dass sie den Pokal ernst nimmt, berichtet Wessels. Das unterscheidet den Oberligisten von vielen anderen Mannschaften, die auf eine Teilnahme verzichten.

Neben den Männern der HSG Hude/Falkenburg und des TV Neerstedt (siehe Bericht oben) nimmt auch die TS Hoykenkamp am Wettbewerb teil. Der Landesklassist empfängt am Sonntag ab 16 Uhr den Landesligisten SVGO Bremen. Bei den Damen geht aus dem Verbreitungsgebiet lediglich die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg aus der Landesklasse an den Start, die an diesem Sonnabend ab 19 Uhr daheim auf den Oberligisten TV Dinklage trifft. Auch hier sind die Rollen klar verteilt.